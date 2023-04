Nacional 22-04-2023

Viernes negro para SQM: Plan del litio hunde a la minera 15% en la bolsa y arrastra al IPSA a su peor sesión en siete meses

Pánico es que lo que ha generado el anuncio de la Estrategia Nacional del Litio en la acción de la minera SQM, arrastrando al IPSA -el principal indicador de la bolsa local- a un viernes negro en el que registró su peor desempeño desde el 20 de septiembre del año pasado. En cadena nacional, el Mandatario expuso anoche las directrices del esperado plan del litio, cuyo eje central es la asociación público-privada, pero siempre bajo el control del Estado a través de sus empresas con giro minero: Codelco y Enami. Además, el plan es que el Estado pueda entrar a las operaciones del salar de Atacama -que concentra el 90% de las reservas del país- y que actualmente está en manos de las empresas SQM y Albemarle, que tienen contratos vigentes con Corfo hasta 2030 y 2043, respectivamente.

Sin embargo, el Gobierno no pretende esperar hasta que venzan los contratos, y si bien ha enfatizado que los respetarán, el Presidente mandató a Codelco para que explore acuerdos de asociación con esas empresas, con la condición de que la compañía estatal pase a tomar el control. Ahora habrá que esperar cómo avanzar estas conversaciones y, por ahora, son más preguntas que respuestas las que deja la estrategia del litio del Gobierno. Y ante esto, la reacción de los operadores fue contundente. SQM terminó desplomándose en la Bolsa de Comercio de Santiago. Los papeles de SQM-B se hundieron 14,69%, mientras que los de SQM-A retrocedieron con fuerza 16,09%. Ambos, se ubicaron como los títulos de peor rendimiento de la jornada. Además, esto llevó a que el IPSA anotara un desplome de 3,16% hasta los 5.227,15 puntos este viernes. Tal fue la magnitud del descenso de la valorización bursátil de SQM, que la bolsa capitalina solicitó a la empresa explicar las razones detrás de esto. "Aparte del anuncio realizado acerca de la Estrategia Nacional del Litio, no tenemos conocimiento de otra circunstancia que pueda explicar tal variación en el precio de la acción", indicó la firma. El anuncio del Presidente "no fue bien recibido por la renta variable local", comentó Osvaldo Videla, estratega de mercados de XTB Latam. "El IPSA retrocedió, siendo SQM la más perjudicada por el proyecto del litio", agregó. En todo caso, la corredora de bolsa LarrainVial ve un impacto "neutral" para SQM, asegurando que la estrategia abre varias oportunidades en torno al futuro de la compañía en sus actuales operaciones en el salar de Atacama.