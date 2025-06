Nacional 19-06-2025

Wyndham Pettra Puerto Varas busca ser un referente de hospitalidad sostenible con identidad local

A orillas del lago Llanquihue, el hotel Pettra Puerto Varas inició una nueva etapa bajo el sello Wyndham Hotels & Resorts. La transformación no será solo de marca, pues en entrevista con EmolTV, Gustavo Viescas, presidente de Wyndham para Latinoamérica y el Caribe; y Colin Turner, director ejecutivo de Wyndham Pettra, revelaron los pilares de esta transición que busca elevar el estándar de hospitalidad y generar valor para la comunidad y el entorno. Esta unión ofrecerá una experiencia que combinará diseño local, confort y conexión con la naturaleza bajo un sello sostenible. “Cuando una marca internacional se incorpora a una ciudad como Puerto Varas, se eleva el estándar general del destino. Pero nuestro objetivo no es venir a transformar, sino a potenciar lo que ya existe, respetando la identidad local”, señaló Viescas al ser consultado sobre el impacto regional de esta integración. El hotel ya comenzó a implementar el programa Wyndham Green, centrado en la eficiencia energética, uso de energía 100% renovable, reciclaje y abastecimiento con productores locales. Turner adelantó que “ya estamos en el nivel 1 del programa, pero nuestro compromiso es llegar al nivel 5. La electricidad que consumen nuestros hoteles ya proviene íntegramente de fuentes renovables. Ese es un paso importante en descarbonizar nuestra operación”. Sobre la incorporación de nuevas tecnologías, Viescas indicó que la inteligencia artificial ya forma parte de la operación, desde la gestión tarifaria hasta la atención al cliente. “Lo fundamental es que la tecnología esté al servicio de las personas. No venimos a reemplazar el trato humano, sino a mejorarlo”, agregó.