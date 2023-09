Policial 20-09-2023

Yerbas Buenas: 1 fallecido y 5 lesionados por colisión de vehículos en cruce Semillero



Un accidente de tránsito enlutó la jornada de lunes 18 de septiembre en la comuna de Yerbas Buenas, con el saldo de 1 fallecido y 5 lesionados.

El hecho ocurrió alrededor de las 19:50 horas, en el cruce Semillero, intersección de las rutas L-11 con L-31, con la colisión de furgón y una camioneta. Carabineros se constituyó en el lugar, constatando que la camioneta que transitaba en dirección al poniente por la Ruta L- 11, al llegar a la intersección con la Ruta L-31 colisionó al furgón. Según los primeros antecedentes el primero no respetó la señal del tránsito ubicada en el lugar, precisamente la vertical Pare y, debido al impacto, fueron proyectados ambos vehículos en dirección al poniente. Tras lo sucedido, atropellaron a un peatón, un hombre mayor de edad, quien resultó fallecido.

Se le practicó la prueba respiratoria al conductor de la camioneta, quien arrojó 0,0 gramos de alcohol por litro de sangre; no obstante, al conductor del furgón no se le pudo realizar el examen debido a la gravedad de sus lesiones.

Bomberos y equipos de emergencias concurrieron al lugar, quedando la investigación a cargo de Fiscalía y Carabineros.