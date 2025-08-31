Policial 31-08-2025

10 imputados quedan privados de libertad tras amplio operativo por drogas y homicidio en Curicó



Un total de 16 personas fueron detenidas en un masivo operativo policial, que culminó con la formalización de cargos por delitos relacionados con tráfico de drogas, tenencia ilegal de armas y un homicidio.

Las diligencias fueron encabezadas por la Unidad de Análisis Criminal y Alta Complejidad (UNAAC) de la Fiscalía Regional del Maule, y ejecutadas por equipos de la Brigada Antinarcóticos y Contra el Crimen Organizado (Brianco) y la Brigada de Homicidios (BH) de la PDI de Curicó. Como resultado, se intervinieron 16 domicilios, logrando la incautación de más de dos kilos de droga, municiones y dinero en efectivo, además de otras especies vinculadas a la investigación.

De los detenidos, 11 fueron aprehendidos en flagrancia y los restantes en virtud de órdenes judiciales gestionadas por el Ministerio Público. Todos son de nacionalidad chilena y, según los antecedentes, integrarían una estructura criminal dedicada al comercio ilícito de estupefacientes en la zona.

El operativo también permitió la detención de un sujeto que mantenía una orden vigente por homicidio, hecho ocurrido el 19 de febrero de 2025 en la población Santa Lucía de Curicó, donde un hombre de 53 años murió por impacto de bala en medio de un enfrentamiento entre bandas rivales.

El fiscal de la UNAAC, Rodrigo Pizarro, formalizó cargos en contra de los imputados, tras lo cual el tribunal decretó prisión preventiva para nueve de ellos, internación provisoria para un menor de edad, arresto domiciliario total para otro de los involucrados y diversas medidas cautelares para los cinco restantes.

