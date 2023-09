Agricultura 24-09-2023

100 de 100: Científicos determinan cuál es la verdura "perfecta" gracias a su poderoso perfil nutricional

Los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades de los Estados Unidos (CDC), publicaron una nueva investigación titulada "Definición de frutas y verduras potentes: un enfoque de densidad de nutrientes". Esta concluye que, tras un diverso análisis de verduras y frutas, el berro demostró ser la verdura más sana para comer y es considerada por los investigadores como "perfecta" gracias a su poderoso perfil nutricional: presenta una alta concentración de vitaminas y minerales esenciales para el organismo como calcio, potasio y vitamina a, c y e, entre otros. El berro (Nasturtium officinale) es una verdura crucífera de la familia Brassicaceae, que también incluye otros alimentos como brócoli, coliflor, repollo, nabos y las coles de Bruselas, así como también la col rizada y las hojas de mostaza. Se caracteriza por ser una hortaliza que crece en pantanos y cursos de agua y es originaria de Europa y Asia Central. Se lo considera como uno de los primeros alimentos consumidos por el ser humano y en función de los resultados del estudio estadounidense, no sería sorprendente pensar que los primeros homínidos sobrevivían a base de su consumo. Los resultados del estudio estadounidense Los investigadores, elaboraron una lista de los alimentos naturales más completos desde el ámbito nutricional y para ello, determinaron cuáles son las sustancias que todo ser humano debería ingerir a diario y en qué proporción. Las resultantes fueron: potasio, fibra, proteínas, calcio, hierro, tiamina, riboflavina, niacina, ácido fólico, zinc y vitaminas A, B6, B12, C, D, E y K.