Policial 12-03-2023

12 de marzo Día Contra el Ciberacoso Escolar: Carabineros explica qué es, la prevención y la entrega de ayuda

La encargada de la Oficina de Violencia Intrafamiliar de la Tercera Comisaría de Carabineros de Talca, Cabo 2° Dina Rojas, nos entrega respuestas sobre esta temática.



¿Qué es el ciberacoso?

Se refiere a toda violencia que se produce por el uso de medios digitales en los espacios de interacción social utilizando internet, las redes sociales o telefonía móvil vulnerando principalmente su dignidad, intimidad sexual, libertad y vida privada, a través de la divulgación de información personal o falsa a través de estos medios

¿En qué deben poner atención los adultos si sospechan q un NNA está siendo víctima?

Principalmente en el monitoreo de sus redes sociales o medios tecnológicos, es muy común que los NNA entreguen mucha información con facilidad, cuando se sienten identificados con otra persona, que el acosador les hace creer que es su amigo con quien puede compartir información íntima.



Por eso lo principal causa es el cambio drástico en su conducta, generalmente sus horarios de sueño, bajo rendimiento escolar, se torne introvertido, o al contrario conflictivo, en definitiva fuera de su normalidad y súper preocupados por sus espacios personales por temor a que sus padres y o cuidadores encuentren este acoso del que son víctimas ya que es la principal herramienta de manipulación del acosador es controlar que no le relate a nadie de sus cercanos ni realizar la denuncia es la forma de solicitar y obtener más material para continuar con su acoso.

¿Se puede prevenir y cómo?

Se puede prevenir, principalmente, rechazando solicitudes de amistad de desconocidos, no difundir información privada, los padres y/o cuidadores mantener el control de las redes sociales y aparatos tecnológicos de los NNA, propiciar el uso de los dispositivos móviles en espacios compartidos y monitoreados, procurar el uso de programas de control parental.

¿Qué hacer si soy víctima o victimario?.¿ Dónde buscar ayuda?

Tener presente que el ciberacoso no es un juego y se debe denunciar, solicitar ayuda si no tienen la suficiente confianza con sus padres, relatarle a un adulto significativo puede ser un profesor, un amigo o familiar.

Asimismo, hacer un llamado a los testigos de este delito que pueden detener este tipo de agresiones al no continuar difundiendo, porque esto puede proteger a la víctima y además quitarle poder al acosador, ya que cualquiera puede ser víctima de este tipo de delito.

