Social 30-12-2022

15 marzo

Ayer, se entregó a la comunidad el Gimnasio del Liceo Bicentenario Valentín Letelier, que incluyó reparación del techo, piso y baños. Así lo indicó la máxima autoridad comunal, Mario Meza Vásquez: “Estamos contentos porque estamos entregando a la comunidad educativa del Liceo Valentín Letelier un nuevo gimnasio techado. Más de 30 años esperaron muchos jóvenes y niños y hoy con el esfuerzo realizado desde la Corporación Municipal de Linares, el Concejo Municipal, el equipo de profesionales y el equipo directivo de este Liceo, estamos entregando este hermoso recinto. No podemos hablar de educación pública, gratuita y de calidad si no le entregamos las condiciones mínimas, y hoy estamos muy felices, junto a la directora entregando este remozado Gimnasio del Liceo Bicentenario que les va a permitir desarrollar múltiples actividades”.

La directora del establecimiento, Isabel Rodríguez, indicó que son cientos los jóvenes que ocupan este espacio deportivo. “Tiene una techumbre especial en base a madera nativa, la cubierta es de última tecnología, lo mismo que los camarines de niños y niñas. Tienen todas instalaciones nuevas, de manera que ahora la invitación es a seguir haciendo deporte en las distintas disciplinas”

El concejal Cristián González, también se mostró conforme: “como encargado de la Comisión Deportes de la comuna y como ex profesor de este Liceo -16 años- estoy muy contento. Creo que en las condiciones que hoy día se está entregando este gimnasio, va a traer mucho beneficio para los deportistas del liceo”.