Social 05-10-2023

15 Mil personas participaron de Fiesta Religiosa en honor a San Francisco de Asís

Algunos para pagar sus mandas, otros para pedir por sus familias, cosechas o animales. Cada uno de los fieles saludó en su día a San Francisco de Asís en Huerta de Maule. “Yo vengo todos los años para agradecer por la salud de mis hijos. Y para pedir por mi trabajo en el campo”, dijo Juan Suazo quien llegó acompañado de sus dos hijos.

La procesión es el hito más importante junto a la misa, donde los devotos pasean al santo por las principales calles del pueblo que tiene unos 490 años desde su fundación. Aunque no se tiene la fecha exacta, tras eso llegaron los Franciscanos con la imagen de San Francisco. Cuenta la leyenda que un antiguo viñatero, al que se le había estropeado su producción, rogó a San Francisco, quien le realizó el milagro de la recuperación. “Para la Iglesia está fiesta es muy importante, tiene tradición en la zona. Todos hemos venido con fe, con gratitud y con cariño. Me toca personalmente ver muchas personas que se acercan a dar gracias por un tema de salud, familiar o de trabajo”, señaló Monseñor Tomislav Koljatic.

Según cifras de Carabineros, fueron 15 mil personas entre huasos a caballo y familias que se dieron cita en la localidad que aún guarda su arquitectura colonial. “Para nosotros es muy importante que la comunidad conozca la historia de San Francisco, quien vivió y practicó la humildad y la ayuda al prójimo. Esta es una de las fiestas religiosas más masivas de esta zona y pone sobre la mesa las costumbres y tradiciones de nuestro pueblo”, indicó el alcalde Jorge Silva Sepúlveda.

En su peregrinar la imagen del santo patrono es acompañado de cantos y oraciones, fielmente custodiada por vecinos y huasos. “Yo vivo acá en Huerta De Maule y tengo un compromiso con el santo de pasearlo hasta que me muera. El se porta muy bien, con lo que uno le pide”, manifestó Fernando Espinoza, uno de los custodios.

Los cerca de 800 huasos a caballo cumplen religiosamente con la tradición de rendir homenaje con la “corrida del santo” frente al altar a San Francisco. Son tres vueltas alrededor de la plaza. La primera es al paso, la segunda al trote y la tercera al galope. “Cómo Gobierno Regional estamos muy contentos de acompañar a estos fieles de nuestra región, junto al alcalde Jorge Silva en esta fiesta religiosa que es patrimonio vivo de la región”, agregó la Gobernadora Regional Cristina Bravo Castro.