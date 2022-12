Social 28-12-2022

16 chilenos son reconocidos por su labor social y comunitaria en premiación anual de Fundación Camiseteados



➢ Camiseteados tiene como objetivo reconocer a través de la opinión pública a personas con iniciativas que merecen ser reconocidas por miembros de la comunidad y el país.

- Por el Maule se homenajeó a María Pía Yovanovic



Resaltar el trabajo de hombres y mujeres de todo Chile que con pequeñas acciones, están marcando grandes diferencias en sus barrios y comunidades, fue el objetivo de la premiación de los 16 Camiseteados destacados en 2022, ceremonia que se realizó el miércoles 21 de diciembre en el auditorio de TVN con un componente especial, al ser la primera en realizarse tras dos años de pandemia.

Camiseteados es parte de la fundación del mismo nombre, que desde 2016 tiene como misión reconocer a través de la opinión pública a personas con iniciativas que merecen ser reconocidas por otros miembros de la comunidad y el país. El objetivo es visibilizar las historias de vida de estos agentes de cambio para promover una cultura de empoderamiento cívico ciudadano en un contexto país marcado por grandes transformaciones en los últimos años.

En la premiación estuvieron presentes los 16 camiseteados de este ciclo, quienes viajaron desde diversas regiones del país. El encuentro contó con la presencia de Andrea Fresard, Presidenta del Directorio de TVN; María Luisa Godoy, animadora; y Paula Poblete, Subsecretaria de Evaluación Social, además de distintos representantes de empresas y organizaciones ligadas a la Fundación.

Karen Rauch, Directora de Camiseteados, valoró la instancia como “una oportunidad de mostrar las historias de chilenos anónimos que despliegan su liderazgo a través de la solidaridad, compromiso y colaboración que despliegan en distintos campos de acción. Lo hacemos porque creemos que construir estas plataformas de reconocimiento y mostrar masivamente a los agentes de cambio, genera a la larga un efecto positivo, tanto para ellos como para los que vendrán después. Además, la realidad que vivimos hoy como país requiere de conversaciones positivas para superar las divisiones, y desde la Fundación queremos aportar a eso”, afirmó.

Cada uno de los Camiseteados 2022 recibió como obsequio “El nuevo Camiseteado”, escultura del artista Clodomiro Ulloa que simboliza el esfuerzo y la alegría que significa alcanzar las metas y reconocer los logros obtenidos. Para celebrar los cinco años de creación de la escultura, "El nuevo camiseteado", es una figura busca trascender más allá de su comunidad, siendo un ejemplo que destaca y es visible para todos.

Rauch lo explica así: “Camiseteados cree y busca visibilizar nuevos nombres en la agenda y cada uno ellos les entregamos una pieza artística que antes estuvo a cargo de Francisco Gazitúa, Premio Nacional de Artes Plásticas, y hoy recae en manos de Clodomiro Ulloa, quien llevó al Camiseteado a esta nueva figura que homenajea a las y los Camiseteados por Chile”.

MARIA PIA YOVANOVIC

María Pía Yovanovic directora de Prefiero el Maule comentó: “Estoy infinitamente agradecida de este reconocimiento a nivel Nacional y me enorgullece profundamente que algo que nació en pandemia para ayudar siga creciendo con fuerza y mostrándonos como un ejemplo para otras regiones.

Quiero agradecer a todos los medios de prensa regionales por el cariño y la visión de unidad que hemos mostrado al país. “Lo que no se comunica no existe” y claramente acá en el Maule todos han ayudado a visilibizar las cosas que hacemos por nuestra querida región del Maule.

Los invito a seguir a Camiseteados y a conocer las historias de cada uno de los ganadores. Somos un total de 16 chilenos que nos jugamos por nuestras comunidades y que tuvimos el honor de ser seleccionados y reconocidos. Los invito a postular para el próximo año a todos los Camiseteados Maulinos que puedan para que seamos muchos más los Camiseteados por Chile”.