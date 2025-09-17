Policial 17-09-2025

17 años de cárcel cumplirá padre que asesinó a su hijo la noche de año nuevo en Maule

Presentados y acogidos en juicio oral los antecedentes probatorios de parte de la fiscalía local de Talca, fue condenado a pena de cárcel efectiva Jorge Fernando García Murillo, de 65 años, tras dar muerte a su hijo Jorge Agustín García Cifuentes durante la madrugada del 1 de enero del 2024, en la comuna de Maule.

El hecho ocurre mientras ambos se encontraban bebiendo alcohol en un domicilio de la población El Mirador, lugar donde comenzó una riña motivada por rencillas anteriores. En medio del altercado, ambos utilizaron armas cortantes, resultando con diversas lesiones. Sin embargo, la víctima recibió una herida penetrante en el corazón, la cual le provocó la muerte.

En un confuso incidente perdió la vida una persona de 40 años. Tras la investigación desarrollada por el Ministerio Público, se pudo establecer que el causante de su muerte fue su padre. Tras un juicio desarrollado, fue condenado a la pena de 17 años de privación de libertad en el centro de cumplimiento penitenciario de Talca como autor del delito de parricidio. De esta manera, culmina la investigación desarrollada por la fiscalía, contribuyendo a la tranquilidad de las víctimas de este lamentable hecho, indica el fiscal jefe de Talca, Héctor de la Fuente.

Por la extensión de la pena, García Murillo no podrá optar a ningún tipo de beneficio durante toda su condena.



