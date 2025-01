Social 14-01-2025

170 personas fueron beneficiadas en Operativo Oftalmológico en el Hospital de Linares

-Se trata de la alianza estratégica establecida junto a médicos de la Red UC Christus y la agrupación Muévete de alumnos de la Pontificia Universidad Católica de Chile.

Durante el fin de semana se llevó a cabo esta iniciativa que permitió la intervención quirúrgica de cataratas a 40 personas, además de controles de glaucoma, retinopatía diabética y consultas generales para 130 pacientes de nuestra provincia de Linares.

Así lo indicó el Dr. Javier Pinochet, médico oftalmólogo del Hospital Sótero del Río de la red UC Cristus: “junto al equipo de oftalmólogos, equipo de tecnólogos médicos, equipo de técnicos paramédicos y arsenaleros hemos decidido venir acá a Linares a realizar un operativo médico quirúrgico, la idea principalmente es apoyar a los colegas de este hospital, para la resolución de listas de espera de pacientes con patologías oftalmológicas de resorte médico como glaucoma, retinopatía diabética y también consultas generales y además realizar resolución de listas quirúrgicas, principalmente a lo que respecta cirugía de cataratas”.

Por su parte, el Dr. Rodolfo Garretón, Médico Oftalmólogo miembro de la Agrupación Red UC Christus, señaló estar muy contento de poder ayudar a la comunidad, a través del desarrollo del operativo oftalmológico realizado en dependencias del Hospital de Linares: “la visita fue ayudar en todo lo que sea necesario, en la prescripción de la mayor cantidad de lentes ópticos posibles, controlar pacientes diabéticos, con glaucoma, operar cirugías de cataratas, muy felices de poder estar ayudando”.

Sonia Zenteno, usuaria beneficiada, sostuvo que “me sentí muy acogida, me derivaron a la oftalmología, al otro día me operaron con rayo láser y de ahí me citaron para operarme de cataratas, pero todo fue muy rápido, muy estupenda la atención”.

Finalmente, Nolasco Pérez, director del centro asistencial linarense destacó que ”hemos realizado un operativo en conjunto con médicos oftalmólogos del de la Red UC Christus, que nos ha permitido rebajar nuestra lista de espera tanto de controles de cirugía como de consulta nueva en Oftalmología. Esta situación es muy importante dado que forma parte de una estrategia de correlación, trabajo en conjunto, entre el Hospital de Linares y distintas instituciones que nos apoyan para sacar adelante la lista de espera. Este fin de semana realizamos un operativo exitoso con la Red UC Christus, a quienes agradecemos su colaboración, su dedicación y apoyo en esta iniciativa para reducir la lista de espera”.