Social 05-08-2023

180 personas en lista de espera serán beneficiadas durante operativos médicos en Linares

- El Servicio de Salud del Maule mantiene un convenio de colaboración con Clínica Alemana y la Fundación Desafío Levantemos Chile, que durante este año permitirá realizar 4 operativos médicos para hacer 120 cirugías y 60 consultas de especialidad totalmente gratuitas para los pacientes y el sistema público.



Gracias a este convenio, que comenzó a fines del año 2019, más de 450 personas han resuelto su problema de salud, mediante un total de 9 operativos, en especialidades como traumatología, oftalmología, cirugía infantil, vascular, digestiva y otorrinos, cuyos equipos viajan a la Región del Maule, junto a anestesistas, enfermeras y tens, además del equipamiento médico necesario.



“El convenio con el Servicio de Salud del Maule cumple este mes 5 años. La pandemia nos impidió avanzar con la velocidad que hubiésemos querido, pero retomamos el trabajo conjunto con energía durante 2022, completando 120 cirugías y 40 consultas de especialidad en el hospital de Linares. Nuestro compromiso este año, en el marco del @Desafío Alemana, es superar las 120 intervenciones quirúrgicas, además de 60 consultas de especialidad”, explicó el médico director de Clínica Alemana, doctor Bernd Oberpaur, quien visitó a las autoridades de salud locales con el fin profundizar la colaboración público-privada.



La directora del Servicio de Salud del Maule, Marta Caro, explicó que “se trata de una alianza muy virtuosa para resolver las listas de espera de la Región. Principalmente de Linares. Muy contentos con esta alianza que queremos seguir fortaleciendo y comenzar a sumar otros establecimientos de la región”.



Por su parte, el director del Hospital de Linares, aseguró que “es una alegría recibir a nuestros amigos de Clínica Alemana con los que tenemos una relación de varios años que ha sido un círculo muy virtuoso, que nos ha permitido avanzar en la solución de listas de espera en especialidades que son difíciles de ir más rápido como oftalmología, traumatología, que son especialidades sensibles para nuestra población”.



Bárbara Leyton, encargada de salud de la Fundación Desafío Levantemos Chile, por su parte destacó que “estamos muy contentos de estar acá en un nuevo operativo que viene a afianzar todo lo que significan las alianzas público-privadas”.

Durante este fin de semana se realizará el segundo operativo de este año, que contempla 25 cirugías oculares en los que participará un equipo de salud de 20 profesionales de la clínica, que realizan un trabajo voluntario. Además, los oftalmólogos atenderán a 60 personas para detectar o controlar el glaucoma, una de las principales causas de ceguera en la población.



CIRUGÍAS QUE MEJORAN LA CALIDAD DE VIDA

Fabián tiene 7 años y suele pasar las tardes jugando con su pelota y su perra Caila. Sin embargo, no siempre fue así. Desde pequeño sus amígdalas le impedían respirar correctamente, lo que afectaba su capacidad física y su sueño. El año pasado, tras 4 años de espera, fue intervenido en uno de los operativos realizados por Desafío Levantemos Chile y Clínica Alemana. Su madre, Pamela Ortiz, relata que “este año no se ha enfermado ni una sola vez”. Antes, en los inviernos pasaba enfermo”.

Su padre también nota un cambio muy significativo: “está mucho más activo”, nos dice Fredi Fuentes.



Rosa Campos es una de las pacientes que se operó de várices a principios del 2022: “estoy regio”, es lo primero que nos contesta. “Ahora salgo al centro caminando, sin problemas”, agrega. Cuenta que esperaba hace años la cirugía, ya que apenas podía desplazarse, pero además las molestias iban en aumento. “De noche me ardían las piernas y sentía temor de que se produjera una trombosis, ya que tenía muchas várices que se hinchaban y ponían negras”.