Social 03-10-2023

21 personas se certificaron como instaladores eléctricos y de gas

• Los beneficiados fueron parte de programa de Certificación de Competencias Laborales ChileValora y SENCE



Un importante grupo compuesto por 21 personas, damas y varones, se graduaron en el programa de Certificación de Competencias Laborales, en la especialidad de Instaladores Eléctricos/as Clase D e Instaladores/as de Gas Clase 3.

El proceso de evaluación fue realizado por el centro acreditado CertificaT y financiado a través de SENCE

Julia Márquez Fuentes, oriunda de Villa Alegre, quien se certificó como instaladora de Gas Clase 3, nos contó que “fue muy sacrificado estar casi 7 meses en clases, desde las 14:00 a las 18:00 horas, porque yo soy de un hogar homoparental; ya que tenía que sacar adelante el trabajo, mi casa y el curso. Pero a la vez fue muy bonito, porque yo nunca había tomado un soplete en mi vida, a pesar de que siempre me gustó la gasfitería. Fue difícil, pero muy reconfortante. Yo le diría a las demás mujeres que se atrevan, porque antes esto sólo era una trabajo de hombres, y resulta que no es así, porque nosotras las mujeres también somos capaces”.

Al respecto, la coordinadora regional de ChileValora, Celinda Letelier Vásquez, expresó que “es importante la certificación a través de la SEC, que permite validar saberes haceres en oficios que las personas en general en Chile podamos tener, esto ya es un plus. Se le reconoce un estado de trabajo a las personas y se les entrega una valoración. Para nosotros es una satisfacción enorme ver a mujeres desempeñándose en oficios que habitualmente han ocupado los varones en nuestra región del Maule”.

En tanto, Oscar Morales Mejías, Director regional de Sence Maule, precisó que “es muy interesante ver desde el punto de vista técnico, de aprendizaje y de su experiencia de vida, las mujeres han terminado en forma exitosa estos procesos formativos en la región del Maule. Es un reconocimiento que hace el estado a través de ChileValora, Sence y el Ministerio del Trabajo, de sus habilidades y de sus competencias en un determinado oficio”.