Crónica 31-12-2022

23 noviembre

Una veintena de camiones se apostaron ayer desde las 10 am en las cercanías del Cruce Miraflores, Ruta 5 Sur, comuna de Longaví, adhiriendo al paro de camioneros de la zona norte del país.

En la pista poniente, ocupando una de las vías hacia el sur, Carabineros se desplegó en labores preventivas en el lugar para permitir el flujo vehicular sin interrupciones.

Se sumaron, de esta manera, en apoyo de los transportistas del norte, que desde el lunes se encuentra movilizando y bloqueando la Ruta, exigiendo al Gobierno mayor seguridad en las rutas del país, un seguro complementario para la carga y una rebaja en el precio de los combustibles.

Se había alcanzado la noche del lunes, un principio de acuerdo, entre otros tópicos, con un proyecto de ley que crea un mecanismo que permite la estabilización del diésel por un plazo de 90 días. Terminado dicho periodo, el valor del combustible será ajustado en un máximo de 36 pesos por litro al alza o a la baja. Asimismo, tanto en rutas concesionadas como no concesionadas, se habilitarán zonas de descanso seguras.

No obstante, los transportistas de la zona norte decidieron mantener la movilización, porque quieren congelamiento del precio del diesel para ellos, en 1 año.