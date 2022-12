Crónica 31-12-2022

23 septiembre



Ayer, en la Municipalidad de Linares, los concejales Jesús Rojas, Michael Concha, Carlos Castro, Marco Avila y Myriam Alarcón, esta última sin estar de manera presencial, insistieron en rechazar la compra de terrenos de Iansa, al tiempo que sí hicieron el llamado a participar de la consulta ciudadana del próximo 2 de octubre

“Invitamos a todos los linarenses a participar de la Consulta Ciudadana, este domingo 2 de octubre, porque creemos necesario escuchar la voluntad de los vecinos en la inversión de los recursos, pero llamamos a Votar No al gasto que significan los 1.500 millones de pesos, conociendo las múltiples y más urgentes necesidades que tienen nuestros vecinos”.

Más adelante indicaron que “ponemos de manifiesto que la Campaña, para motivar a la comunidad, se hace a través de la idea de un Parque, que no es el motivo, no es el proyecto de esta Consulta, y que significa un plazo mayor y una inversión de recursos que algunos han calculado en 10 mil millones de pesos que dependerían de los aportes que otras instituciones de gobierno -por medio de proyectos- pudieran entregar”.

Los concejales manifestaron que “no estamos de acuerdo con este negocio entre el Municipio y el directorio de la Iansa, tenemos un acentuado carácter político por argumentar que la compra no es pertinente. Decimos que no solo político, sino también consciente administrativa y presupuestariamente”.

Finalmente, indicaron que, si la Consulta Ciudadana se realiza bajo los parámetros esperados, con toda la información logística disponible, estarían dispuestos a aceptar el resultado, sea o no favorable a la posición que los cinco concejales han manifestado abiertamente.