Agricultura 25-07-2023

244 productores frutilleros no Indap recibieron recursos para dar impulso al sector afectado por el nematodo de la fruta

•La Gobernadora Regional Cristina Bravo, reafirmó el compromiso con los productores y productoras afectadas por la plaga, para hacer frente a esta compleja situación y así minimizar al máximo las pérdidas económicas.

244 productores frutilleros de las comunas de Cauquenes, Pelluhue, Chanco, San Rafael y Retiro, recibieron recursos por parte del Gobierno Regional del Maule, gracias al proyecto “Programa de Extensión para Agricultores Frutilleros 2023”, con la idea de dar relevancia, proteger y dar impulso a los sectores productivos del Maule.

Los agricultores beneficiados con estos recursos no pertenecen a Indap, por lo que se buscó la alternativa a través de la Fundación Participa, con el objetivo que todos los productores afectados con el nematodo de la fruta pudieran recibir un aporte para sacar el rubro adelante.

“Hoy es importante destacar que estamos cumpliendo nuestros compromisos con los productores frutilleros y con la provincia de Cauquenes, y para nosotros es muy importante darle solución a todos los productores que se vieron afectados por el nematodo de la frutilla. Este será un trabajo permanente, y es importante recordarles a nuestros productores que no los vamos a dejar solos”, indicó Cristina Bravo, Gobernadora Regional del Maule.

La Seremi de Agricultura Ana Muñoz agregó, “el año pasado estábamos con una emergencia y fuimos una de las regiones más afectadas del país, y hoy en día tuvimos más de 200 agricultores que no pertenecen a Indap que recibieron este beneficio y es importante señalar que lo estaban esperando hace mucho tiempo y estamos totalmente agradecidos por el apoyo del Gobierno Regional del Maule.

Es por esto que, desde el Gobierno Regional del Maule, se reafirma el compromiso con los productores y productoras afectadas, para hacer frente a esta compleja situación y así minimizar al máximo las pérdidas económicas que se han dado con respecto al nematodo de las frutillas.

“Es fundamental que lleguen los recursos, y vamos a comprar todo lo necesario, porque las frutillas casi no dieron ganancias, todos se vieron muy afectados con la última plaga, ahora queremos empezar otra vez y por eso agradecemos los recursos”, concluyó Mario Sepúlveda, beneficiado de la comuna de Chanco.