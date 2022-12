Policial 30-12-2022

Una alerta por la condición de arrieros en la zona de las veranadas, Cajón del Río Achibueno, en horas posteriores se acogió la denuncia por presunta desgracia en la guardia de la 1ª. comisaría de carabineros Linares, por 4 personas, quienes desempeñan labores de pastoreo de ganado. El 4 de abril del presente, concurrieron al sector Lomas Blancas, Cajón Lizama, donde no había información alguna de ellos.

La sección aérea de Bio- Bío, en un helicóptero institucional, efectuó vuelo al sector de la Laguna El Dial, donde se encuentran los arrieros, para ubicar a una de las personas que registra la denuncia de presunta desgracia, el que está en buenas condiciones de salud. Por otra parte, hubo un sobrevoló, divisando a un segundo arriero, pero el helicóptero no pudo bajar al lugar. Del mismo modo, no se visualizó a los otros dos arrieros que se mantendrían juntos. En el grupo, con una enorme cantidad de arrieros, manifestaron que pronto descenderán con sus animales.

Ante el negativo resultado de ubicar a los otros 2 arrieros, personal del Gope Talca, a cargo del teniente Diego Alvarado Parada, coordina con la Aero policial de Santiago para concurrir cuando las condiciones de vuelo lo permitan a fin de continuar la búsqueda.

Pasadas las 17 horas de ayer, el Gope había rescatado a 3 personas, dos mujeres y un hombre, otras han sido divisadas y seguían la búsqueda. La sección Aeropolicial de Bio Bío y carabineros Ñuble trasladó a los arrieros que presentaron problemas de salud mientras permanecían en el sector junto a sus animales.