33 agricultores de Longaví recibieron sacos de concentrados para sus animales



- Los beneficiarios fueron personas que no pertenecen a Prodesal, y cuya ayuda se gestionó luego de la emergencia climática que afectó a la comuna las últimas semanas del mes de junio.



Hasta la medialuna de la localidad de Esperanza Plan se trasladaron los agricultores de la comuna, específicamente del sector oriente y precordillerano de Longaví, para recibir de manos de las autoridades los sacos de concentrados que beneficiarán a 33 agricultores locales.

Alejandra Harrison, representante del alcalde de Longaví, señaló que “estamos muy contentos por nuestros agricultores que no pertenecen a los programas agrícolas de la comuna, esto es una gestión del alcalde luego de reunirse con el Ministro Esteban Valenzuela, para que las personas afectadas por el temporal también pudieran recibir una bonificación importante por los daños sufridos, y hay vemos personas de Esperanza Plan, Vega del Molino, Potrero Grande, entre otras localidades, recibiendo estos aportes que bordean los 10 millones de pesos”.

En tanto, Ana Muñoz, Seremi de Agricultura en la región del Maule, indicó “estamos muy contentos nuevamente en la comuna de Longaví, ya que la semana pasada entregamos 110 toneladas de alimentación animal para evitar que nuestros agricultores pierdan masa ganadera, y ahora estamos respondiendo al llamado de nuestro presidente Gabriel Boric, de atender usuarios que no pertenecen a Indap, y es por eso que hoy traemos 888 sacos de cubos de alfalfa para nuestros campesinos, así que solo agradecer al alcalde y al equipo Prodesal e Indap, ya que todos juntos hemos estado trabajando para poder atender la emergencia”.

Finalmente, Pedro Cáceres, vecino de la localidad de Riquelme, sector precordillerano de Longaví, manifestó que “la ayuda es muy buena, porque tengo algunos animales y la lluvia nos afectó bastante, así que muy contento por la preocupación de las autoridades locales y de gobierno, porque nuestros animales necesitan alimentos”.