Opinión 03-12-2024

33° aniversario de Radio Buena Nueva de Linares 1991 -03 de diciembre- 2024

Manuel Quevedo Méndez



Aquel martes 3 de diciembre de 1991, cuando a mediodía se inauguran oficialmente los estudios y oficinas de Radio Buena Nueva F.M., ubicados en calle Valentín Letelier N° 549 de Linares coincide con este martes 3 de diciembre de 2024, cuando la emisora celebra los 33 años de su fundación, en calle Freire N° 452; que en la actualidad tiene ….

La emisora nació tras una sentida aspiración del entonces Obispo de la Diócesis de Linares, Monseñor Carlos Camus Larenas, por potenciar el concepto comunicacional de las tres “E”: Evangelizar, Entretener y Educar. Su nombre “Buena Nueva” es una prolongación del Periódico Diocesano que circula en la diócesis, vale decir, la provincia de Linares y Cauquenes, además de la zona de Constitución.

Rol importante cumplió -en la puesta al aire de la radioemisora- el sacerdote Luis López Ruiz, en ese entonces Vicario General. Gracias a su variada programación, Radio Buena Nueva tuvo como eje central la información inmediata, oportuna, objetiva y veraz; ganándose de inmediato un sitial en sus oyentes. Su primera directora fue la reconocida y extinta periodista Rosa María Echenique (q.e.p.d.).

Por aquellos años, martes 3 de diciembre de 1991, la prensa local registra novedades del devenir de nuestra ciudad. Por ejemplo, las cifras oficiales recaudadas para la Teletón, en las comunas de la provincia, cuyo monto alcanzó a los $ 10.461.293.

Los aficionados al fútbol celebran el dramático triunfo de Deportes Linares -por 2 goles a 1- ante Ovalle, el domingo pasado, de local; que, a falta de dos fechas, el club albirrojo seguía soñando con salvarse del descenso. Restaba jugar, de local, con Lota Schwager y ante Ñublense, como visita.

El Instituto Cultural municipal, que dirigía el profesor Armando Álvarez, invitaba al 2° Concurso Comunal de Coros Escolares “Músico Próspero Villar”, evento que se realizará el 4 de diciembre, en la plazoleta Bernardo O’Higgins, detrás de la Iglesia Catedral. La versión es un homenaje a los 200 años de la muerte de Mozart, ciclo cultural organizado por el Centro Cultural “La Razón” de Linares.

Por otra parte, el Banco BHIF había instalado un saldomático, un nuevo adelanto que permitirá mejorar la atención a sus clientes. La sofisticada máquina permitirá conocer su saldo en escasos minutos.

El acto oficial del año 1991, contempló el izamiento del pabellón patrio, acompañados de la Banda Instrumental de la Escuela de Artillería; el sacerdote Luis López Ruiz, director-gerente de la emisora, hizo uso de la palabra. Bendición de la nueva casa radial, por el Obispo de la Diócesis, Mons. Carlos Camus Larenas. Finalmente, recorrido de las dependencias por parte de las autoridades e invitados.

El Obispo Camus y el Gobernador provincial, Guillermo Espinoza, proceden a efectuar el corte de la cinta tricolor, inaugurando oficialmente el inmueble. Posterior al champañazo, autoridades e invitados realizan un breve recorrido por las dependencias de los modernos estudios de Radio Buena Nueva F.M.

El sacerdote Luis López Ruiz, director gerente de la emisora, señaló en su alocución: “Necesitamos conseguir metas en nuestros objetivos. Para esto se hace necesaria la incorporación de toda la comunidad. Entre todos iremos transmitiendo la Buena Nueva del espíritu solidario a quienes quizás se sienten solos”

Luego de la ceremonia, Monseñor Carlos Camus señaló: “Esta radioemisora será la voz de la Iglesia, la que no solamente debe salir desde el púlpito, sino que alcanzar hasta la gente en donde no se llega en estos momentos. Creo que también será un aporte a la cultura de la ciudad y a una información rápida, veraz y confiable, de lo que sucede en los sectores más lejanos, poblaciones populares y sectores rurales”.

El mes de noviembre del año 1992 marcó un día de angustia y dolor ya que un incendio afectó los estudios de la radioemisora y dejó en cenizas todo el esfuerzo que había significado la construcción de sus modernos estudios.

Este incidente, que pudo haber silenciado para siempre sus transmisiones, no ocurrió, ya que el cariño de los auditores, el aporte de emisoras amigas y el ímpetu del nuevo Gerente, Guillermo Ortega Jordán, permitieron que la señal volviera nuevamente al aire y se reiniciara la construcción de los nuevos estudios.

El 16 de mayo de 1996, es otro día importante para Radio Buena Nueva, ya que el Obispado de Linares decide potenciar su rol evangelizador en la zona costera de la provincia de Cauquenes. De esta forma se hacen las gestiones y se inaugura Radio Buena Nueva de Chanco, en el dial 106.3 F. M,

En esta apartada localidad, la radio ha permitido una interacción constante con la comunidad y su rol de servicio social es ampliamente reconocido, valorado y agradecido por sus habitantes.

El año 2000 marca una nueva etapa en la vida de Radio Buena Nueva. Sus estudios son habilitados en el edificio “Humberto Meza Rojas”, de calle Freire Nº 452. La emisora cuenta con el activo apoyo del Obispo Diocesano, Monseñor Tomislav Koljatic Maroevic, quien ha jugado un rol clave en su desarrollo y modernización, apoyando el estilo informativo, cultural, musical y evangelizador de radio Buena Nueva de Linares.

En la actualidad, emisora Buena Nueva puede sintonizarse en las señales de Longaví (102.7), Chanco (106.3), Linares (97.9) y Constitución (89.5). Bibliografía: Comunicaciones Obispado de Linares, periódico Buena Nueva y Diario El Heraldo de Linares)