Policial 27-09-2025

39 años de cárcel suman imputados por homicidio en Chanco

Concertados, Paulo Andrés Bernal Valdés y Alejandro Antonio Parra Tapia planificaron la muerte de José Ariel Rosales Cancino. El crimen ocurrió el 6 de diciembre del 2023, cuando Bernal Valdés se acercó al domicilio de la víctima, en el sector Curalemu, y lo atacó con un arma blanca, causándole lesiones de mediana gravedad. Pero no conforme con ello, dos semanas después, el imputado premunido de una escopeta y municiones, volvió a atacar al afectado, quien falleció a consecuencia de un disparo.

Por orden de la Fiscalía, la Policía de Investigaciones realizó una serie de diligencias que permitieron dar con el paradero de ambos autores, incautándose además el arma utilizada y 23 cartuchos, evidencias que fueron presentadas en el juicio llevado a cabo por el fiscal Nelson Riquelme, quien logró altas condenas para ambos autores.

“En el Tribunal Oral de Cauquenes, se desarrolló audiencia de juicio donde la fiscalía logró acreditar que los acusados se concertaron para dar muerte a la víctima, facilitando uno de ellos al otro un arma de fuego. La fiscalía logró condenas por los delitos de homicidio calificado, porte de arma de fuego y de municiones, obteniendo respecto de uno de los imputados (Parra) la pena de 21 años de presidio y respecto del otro (Bernal), la pena de 18 años”, señala el fiscal.

Más de 30 medios de prueba, entre testimonios, peritajes, documentos, pruebas materiales y sets fotográficos, fueron presentados por el Ministerio Público en el juicio donde se dieron por acreditados todos los hechos presentados en la acusación.

