sábado 27 de septiembre del 2025
El Diario del Maule Sur
FUNDADO EL 29 DE AGOSTO DE 1937
  • Agricultura
  • Crónica
  • Cultura
  • Deportes
  • Editorial
  • Nacional
  • Opinión
  • Policial
  • Política
  • Social
  • Ediciones Anteriores
  • Quienes Somos
    • Hoy
    Policial 27-09-2025
    39 años de cárcel suman imputados por homicidio en Chanco
    Publicidad 12
    Concertados, Paulo Andrés Bernal Valdés y Alejandro Antonio Parra Tapia planificaron la muerte de José Ariel Rosales Cancino. El crimen ocurrió el 6 de diciembre del 2023, cuando Bernal Valdés se acercó al domicilio de la víctima, en el sector Curalemu, y lo atacó con un arma blanca, causándole lesiones de mediana gravedad. Pero no conforme con ello, dos semanas después, el imputado premunido de una escopeta y municiones, volvió a atacar al afectado, quien falleció a consecuencia de un disparo.
    Por orden de la Fiscalía, la Policía de Investigaciones realizó una serie de diligencias que permitieron dar con el paradero de ambos autores, incautándose además el arma utilizada y 23 cartuchos, evidencias que fueron presentadas en el juicio llevado a cabo por el fiscal Nelson Riquelme, quien logró altas condenas para ambos autores.
    “En el Tribunal Oral de Cauquenes, se desarrolló audiencia de juicio donde la fiscalía logró acreditar que los acusados se concertaron para dar muerte a la víctima, facilitando uno de ellos al otro un arma de fuego. La fiscalía logró condenas por los delitos de homicidio calificado, porte de arma de fuego y de municiones, obteniendo respecto de uno de los imputados (Parra) la pena de 21 años de presidio y respecto del otro (Bernal), la pena de 18 años”, señala el fiscal.
    Más de 30 medios de prueba, entre testimonios, peritajes, documentos, pruebas materiales y sets fotográficos, fueron presentados por el Ministerio Público en el juicio donde se dieron por acreditados todos los hechos presentados en la acusación.
    Freddy Mora | Imprimir | 56

    Otras noticias

    Maule: jóvenes que cumplen sanción de internación parcial nocturna dialogaron con defensor penal público
    Maule: jóvenes que cumplen sanción de internación parcial nocturna…
    Región del Maule: Carabineros de LABOCAR capacitó a jefes de brigadas de CONAF
    Región del Maule: Carabineros de LABOCAR capacitó a jefes de brigadas…
    Desarticulada banda criminal por microtráfico y delitos violentos en San Javier
    Desarticulada banda criminal por microtráfico y delitos violentos en San…
    San Clemente: Carabineros realizó una emotiva visita a un suboficial en retiro de la institución policial
    San Clemente: Carabineros realizó una emotiva visita a un suboficial en…
    Linares: 3 detenidos tras secuestro de mujer obligada a ingresar droga a la Cárcel
    Linares: 3 detenidos tras secuestro de mujer obligada a ingresar droga…
    Diario El Heraldo
    Yumbel 658 Linares Región del Maule
    diarioheraldo.linares@gmail.com - publicidad.elheraldo@gmail.com
    732210069 - 732214656
    Quienes Somos | Ediciones Anteriores | Link de Interés | Contacto
    Quienes SomosEdiciones AnterioresLink de InterésContacto
    Quedan todos los derechos reservados Diario El Heraldo © 2025 |
    Desarrolla Diario El Heraldo | Optimizado y disponible para