45 JÓVENES FUERON SELECCIONADOS PARA INGRESAR A LA ESCUELA DE FORMACIÓN DEL ALGUACIL MAYOR JUAN GOMEZ DE ALMAGRO EN LA CIUDAD DE SANTIAGO.

De ellos, son 22 hombres y 23 mujerres, quienes apostarán por ser parte de las filas de la Institución Policial.



A tráves de los estudios y aprendizajes que comenzarán a mantener desde este próximo miércoles 31 de enero a las 08:00 horas, cuando ingresen por primera vez a la Escuela de Formación; cada uno de estos 45 jóvenes, 23 mujeres y 22 hombres, estarán empapandosé del quehacer policial de una manera directa, sólida y con las mejores bases de estudios para llegar a la meta de ser parte de las filas de la Institución Policial.



Esta es la promoción 2024-2025, quienes se caracterizan por estar comprometidos y entusiasmados para entregar lo mejor de sí, en esta nueva etapa que emprenderán, en pocos días, tal como lo mencionó la Encargada de la Oficina de Postulaciones de la Prefectura de Carabineros de Linares Nro.15, Carolina Quiroz “ Está es la primera lista de llamandos a curso para comenzar con la formación regular en la Escuela de Formación de Carabineros y sus diferentes grupos de formación a lo largo del territorio nacional. En este contexto, son 45 jóvenes de las provincias de Linares y Cauquenes que ingresarán este 31 de enero a las 08:00 hrs a la Escuela de Formación, siendo esta una ocasión en la que valoramos y resaltamos el entusiamos y el compromosio de los jóvenes que han optado por este camino profesional para su vidas; percatandonos de su gran entusiasmo y las ansias de servir a Chile, para entregar seguridad, resguardo policial y prevención” dijo la profesional.



Por su parte algunos de los jóvenes seleccionados expresaron lo que significa para ellos y sus familias está instancia en sus vidas y la gran felicidad que sienten por tener la alternativa de ser parte de la institución policial de Carabineros de Chile y honrar a la Patria y servirla, tal como lo comento Natalia González Roa de 25 años, quien es Ingeniero en Prevención de Riesgos " Mi sueño y proyección siempre fue ingresar a Carabineros de Chile y pese a que estudie otra carrera y trabaje en ello, al tener la oportunidad no lo dude y postule, ya que fue mi gran anhelo desde que era una niña y quiero servir a Chile; por ello entregaré todo de mí para que sea así" dijo Natalia.



Por su parte, Patricio Molina Carrillo de 29 años, quién se desempeña actualmente como Técnico en enfermería en el Hospital de Linares, al tener la oportunidad de postular según algunas modificaciones de edad para ser parte de la Institución Policial, no lo dudo y postulo " Al saber que habían cambiado algunos requisitos para postular, y ver qué tenía opción, lo hice inmediatamente; ya que pese a tener 29 años y ya estar dedicado hace mucho tiempo al área de salud, siempre quise ser Carabinero, y por ello hoy estoy feliz, ansioso y lleno de entusiasmo para dar todo de mí en esta nueva etapa que ya está por comenzar este 31 de enero, al ingresar a la Escuela de Formación; sobre todo porque quiero ayudar a las personas, entregar seguridad y prevención y, que mejor hacerlou siendo un Carabinero de Chile y vestir el verde uniforme, que tanto anhelo" dijo Patricio.



También contamos con el testimonio de Rodrigo Jara un joven que salió de 4to.medio el año pasado y tras dar la prueba de ingreso a la universidad, postulo y se matriculo en la carrera de agronomía en la Universidad de Concepción, pese a ello efectuó paralelamente la postulación a Carabineros " Me honra tremendamente haber postulado a Carabineros de Chile y ser uno de los seleccionados; esto me hace feliz de tal manera que no lo podrían imaginar y pese a estar matriculado en la carrera de agronomía, no mantuve ni la más mínima duda es seguir este camino, ya que fue siempre lo que he querido. Por ello, estoy contento y, al contar a su vez, con el apoyo de mi familia, estoy satisfecho y con toda la esperanza que lograré mis objetivos y seré un gran Carabinero de Chile" finalizó el seleccionado.