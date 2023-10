Social 20-10-2023

5 recomendaciones para una entrevista laboral exitosa



Quedar sin trabajo es, sin duda, una de las mayores preocupaciones de las personas, en especial cuando se está al frente de un hogar, con responsabilidades no sólo personales, sino las que conlleva el pago de cuentas, arriendo o dividendos, pago de créditos, tarjetas, entre muchas otras.

Al respecto, el psicólogo laboral y gerente en la empresa de Recursos Humanos Mandomedio, Rodrigo Correa, entrega 4 aspectos fundamentales para enfrentar una entrevista laboral de manera correcta y lograr un nuevo trabajo.



1-Investigar sobre la empresa a la que vas a postular: No conocer bien el rubro de la compañía, procedencia, logros, entre otros, puede dar una mala impresión al entrevistador, ya que puede demostrar poco interés de tu parte. Dar algunas respuestas complementándolas con lo que sabes de ellos, puede hacer que ganes varios puntos. Por ejemplo, referirse a que compartes los mismos valores o conocer de su cultura organizacional.



2- Ser puntual es una excelente cualidad: Si bien en la vida misma llegar a la hora es muy bien visto, en una entrevista de trabajo lo es aún más. Sin embargo, tampoco se trata de llegar exactamente a la hora, sino que unos 10 minutos antes. Ojo en no exagerar y llegar demasiado temprano, ya que esto puede generar incomodidad en quien te recibe.



3- Mostrar confianza al responder, pero cuidado con los excesos: Una persona segura de sí misma, que contesta con claridad, que mantiene una postura erguida, buen tono de voz, que mira a los ojos, y destaca sus fortalezas, es claramente un buen signo para el entrevistador. Pero no se debe caer en la arrogancia y el ser autorreferente, ya que puede jugar en contra.



4-Estar atento a las preguntas más difíciles: Una pregunta que suele complicar a los postulantes es hablar de sus debilidades laborales. Es precisamente este punto en que muchos titubean y terminan diciendo cosas de las que luego se arrepienten. Ante esto, lo mejor es conversar con naturalidad al respecto, donde algunas respuestas pueden sonar mejor que otras: Suelo ser muy autocrítico, a veces me cuesta pedir ayuda, soy algo tímido al hablar frente a mucha gente. Sin embargo, siempre es bueno recalcar que estás trabajado en esos aspectos para poder mejorarlos.



5-Prepara tus preguntas para el entrevistador: Generalmente, ya casi al final de la entrevista laboral, suelen dedicar un espacio para resolver dudas del cargo o la compañía. Si bien puede que no las tengas, siempre es bueno utilizar este tiempo para “lucirte” y dar una buena impresión. Algunas recomendaciones son saber si es posible lograr ascensos en el cargo al que postulas, conocer más acerca de las habilidades blandas que busca la compañía, además de conocer el tiempo estimado para saber el resultado de la entrevista.