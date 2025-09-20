Policial 20-09-2025

5 sujetos en prisión preventiva y 18 domicilios allanados deja operativo antidrogas en Constitución

Por varios meses el trabajo investigativo se concentró en la población Chacarillas, Bicentenario, Villa Las Cumbres y Los Molinos de la ciudad costera. Y es que la fiscalía y la PDI mantenían antecedentes de que en diversos domicilios una organización criminal estaba comprando y distribuyendo droga a jóvenes y adultos del sector, principalmente marihuana y clorhidrato de cocaína.

Gracias a diversas técnicas de investigación ordenadas a ejecutar por la Bicrim de la policía civil, finalmente se logra identificar a todos los involucrados y sus domicilios, lo que permitió al Ministerio Público solicitar diversas órdenes de entrada y registro las que arrojaron buenos resultados.

Alberto Gallegos, fiscal jefe de la comuna y a cargo de este operativo señala que “se allanaron los domicilios y se detuvo a 16 personas y la incautación poco más de dos kilos de cocaína base y así mismo la incautación de dos kilos de clorhidrato de cocaína, 200 gramos de cannabis sativa y municiones de distintos calibre, así mismo de cerca de cinco millones de pesos en dinero efectivo provenientes del tráfico ilícito de estupefacientes. De las 16 personas, 13 pasaron a control de la detención y formalización, quedando cinco de ellos sujetos a la medida cautelar de prisión preventiva. El resto de los imputados quedaron bajo las cautelares de arraigo nacional y firma semanal durante todo el tiempo en que se desarrolle la investigación que es de cuatro meses”.

Más de 80 millones de pesos fue el equivalente de la droga incautada si es que hubiese sido puesta a la venta en el mercado ilegal.

