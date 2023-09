Opinión 10-09-2023

50 años, cómo pasar de la oposición a la colaboración





Arnaldo Canales

Director Ejecutivo

Fundación Liderazgo Chile





En las últimas décadas nuestro país ha enfrentado diferentes crisis y la política ha sido parte fundamental de estas, por cuanto se han utilizado las emociones para separar, generar aversión y rabia. Es así que, independientemente del bando y/o la posición que uno tenga, siempre tendemos a utilizar estas estrategias para generar caos, miedo social e inseguridad.



Contrario a lo que sucede en Chile, los países socialdemócratas trabajan las emociones prosociales, la colaboración, el compañerismo, la bondad y el altruismo. Esta característica los impulsa a tener una mirada de política de Estado frente a los problemas reales que tiene una sociedad, transformando la política en un espacio sin polarización extrema y en donde existe la posibilidad de reconciliación real.



Teniendo estas ideas en mente, la solución obvia para lograr que nuestro país se reconcilie pasa por cultivar la educación emocional en la política. No hay ninguna posibilidad de mejorar nuestras relaciones si no incorporamos las emociones prosociales, la conciencia social sobre el otro, la empatía y la compasión por un trabajo colaborativo.



En este sentido, es vital que la educación emocional sea parte del currículum nacional de los niños y niñas de nuestro país, así como de sus profesores, ya que así desde pequeños aprenderemos a cooperar, buscar soluciones en conjunto y comprometernos con personas que tienen diferentes puntos de vista, de manera tal que, los futuros políticos y ciudadanos eviten aquellas manipulaciones que tanto mal le han hecho a nuestra democracia.



Algunos consejos como Fundación Liderazgo Chile queremos compartir:



● Conexión emocional: Generar empatía con los votantes a través de emociones fortalece la conexión con los líderes políticos.

● Movilización: Las emociones pueden motivar a las personas a participar en elecciones y actividades políticas.

● Persuasión: Las emociones pueden influir en las opiniones y decisiones de los votantes, ayudando a ganar apoyo.

● Identificación: Las emociones pueden ayudar a los votantes a identificarse con un partido o candidato, fortaleciendo su lealtad.

● Mensajes memorables: Las emociones hacen que los mensajes políticos sean más memorables y efectivos en la comunicación.

● Identificación grupal: Las emociones pueden fortalecer el sentido de pertenencia a un grupo político, lo que lleva a una mayor polarización al ver a quienes no comparten las mismas opiniones como enemigos.

● Manipulación emocional: Los líderes políticos a menudo utilizan discursos emotivos para movilizar a sus seguidores y demonizar a sus oponentes, exacerbando las divisiones.

● Efecto de burbuja: Las redes sociales y los medios de comunicación pueden amplificar y reforzar las emociones al mostrar contenido que se alinea con las creencias de un individuo, lo que refuerza la polarización al excluir otras perspectivas.

● Miedo y desconfianza: Emociones como el miedo y la desconfianza pueden llevar a una visión negativa de quienes están en el "otro lado" político, alimentando la enemistad y la hostilidad.

● Deshumanización: Las emociones extremas pueden hacer que se vea a los oponentes políticos como menos humanos, lo que justifica comportamientos más hostiles y extremos.