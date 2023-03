Social 10-03-2023

55 maulinas se realizarán operación de reconstrucción mamaria gracias a proyecto del Gobierno Regional

• La Gobernadora Regional Cristina Bravo, además indicó que 300 mujeres podrán realizarse mamografías y ecografías mamarias, todo esto para seguir trabajando en la prevención del cáncer de mamas.

La Gobernadora Regional Cristina Bravo, en el marco de la conmemoración del 8M realizó un anuncio para toda la región, se trata de los proyectos que comenzaron a ejecutarse, de Resolución Lista de Espera Quirúrgica Reconstrucción Mamaria Región del Maule y Detección y Educación en cáncer de mamas.

La inversión por parte del Gobierno Regional del Maule es de más de 427 millones de pesos, y Fundación Traesol los ejecutará y lo que permitirá poder operar a 55 mujeres que se encontraban en la lista de espera de reconstrucción mamaria y también se están realizando mamografías y ecografías mamarias a más de 300 mujeres en lista de espera en las comunas de San Clemente, San Javier y Molina, para después seguir en todas las comunas de la Región del Maule.

“Nuestro compromiso es avanzar en la atención digna, en salud para todas las queremos ampliar este programa para el 2023 por eso, es fundamental el trabajo que hacemos con el Hospital de Talca y con el Servicio Salud y no vamos a descansar porque no queremos perder más mujeres a causa del cáncer. Y sabemos que el Consejo Regional del Maule, nos apoyará en las distintas iniciativas que fomenten la salud digna. El cáncer sigue siendo la mayor causa de muerte en nuestra Región del Maule”, manifestó Cristina Bravo, Gobernadora Regional.

La máxima autoridad agregó, “lo más importante es saber que la mejor forma de luchar contra el cáncer de mamas es crear más y más conciencia y recordar a las mujeres y a su entorno, que está en nuestras manos hacer mucho más para poder prevenir y para cuidarnos. No queremos que ninguna maulina pierda la vida por el cáncer, porque al igual que en el resto del país, es la primera causa de muerte en las mujeres maulinas”.

“Estamos muy contentos de poder trabajar con el Gobierno Regional y la Fundación Traesol, para poder reducir la lista de espera de una patología como es la mastectomía. Así que esto es un tremendo logro, es una colaboración público-privada de alto impacto y permitirá que podamos prevenir el cáncer de mamas en la Región del Maule”, dijo Nolasco Pérez, Director del Servicio de Salud del Maule.

Sin lugar a dudas las más contentas con este proyecto son las 55 pacientes que llevan años esperando por una reconstrucción mamaria, como es el caso de Elena Prieto, paciente de la comuna de Talca, “estoy contenta, porque nadie sabe lo que se siente caminar cuando algo te falta en el cuerpo, estoy muy agradecida y ojala sean muchas más mujeres las beneficiadas”.

“Yo estoy en lista de espera desde el año 2014, no pude retomar el tratamiento hasta enero de 2023, es por esto que le agradezco al Gobierno Regional del Maule, ya que si no fuera por ellos, yo seguiría en la lista de espera y para muchos no es importante, pero para mi este es un cambio de vida muy importante”, señaló Ziska Orrego, linarense de 34 años.

Ana Soto también es una de las beneficiarias de la comuna de Talca, “nada mejor que nos den la noticia en el día internacional de la mujer, sentimos mucha felicidad, yo por ejemplo estoy en lista de espera desde el año 2017”.