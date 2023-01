Social 27-01-2023

7 de cada 10 estudiantes maulinos presentaron una asistencia mayor al 85% este 2022

Según datos del Centro de Estudios del Mineduc se ha evidenciado dos cifras que van al alza en la educación: deserción e inasistencia. A pesar de que, en el primer ámbito, Maule se destaca como una de las regiones donde menos alumnos abandonan el sistema escolar, con solo un 1,1%, en cuanto a los índices de ausentismo, la región ha experimentado un alza que la tiene catalogada, junto con la Región de Ñuble, en el tramo de asistencia grave, sin embargo, 7 de cada 10 estudiantes tuvieron una asistencia mayor al 85%.



El seremi de Educación, Francisco Varela se refirió a esta cifra comentando que “creemos que aquí hay un derecho a la educación que no puede ser en ningún caso transgredido por nadie. Entendemos que las familias toman decisiones complejas, porque desconfían de la seguridad sanitaria de los establecimientos, porque necesitan a alguien que apoye en labores de cuidado, o que se inserte en el mundo laboral para apoyar al sustento económico, pero a eso hay que buscarle soluciones desde el inter sector, porque no podemos dejar de lado a estos jóvenes o niños que ven interrumpidas sus trayectorias educativas”.



Si bien la crisis que dejó la pandemia en nuestro sistema educativo no es exclusiva del país y mucho menos de la región, sino más bien se trata de un problema mundial que fue alertado tempranamente por organismos internacionales como Unesco, y que el gobierno busca revertir mediante la implementación del Plan de Reactivación Educativa.



“Nuestro foco este año será la reactivación centrada básicamente en que los estudiantes vuelvan a las salas de clases; que los estudiantes asistan todos los días, y que los estudiantes puedan aprender no solo de habilidades básicas, sino que además lo puedan hacer en un espacio protegido y de buen clima escolar. Tenemos que recuperar a todos esos estudiantes que abandonaron las escuelas, volver a tener una educación atractiva y volver a confiar en las comunidades educativas”, afirmó la autoridad regional.



El Plan de reactivación educativa considera a 1.300 profesionales y gestores que se desplegarán en el país para traer de vuelta a las y los estudiantes a las salas de clases y promover la asistencia sistemática a las aulas, además se buscará convocar a más de 20.00 tutores para que trabajen de forma focalizada con cerca de 80 mil estudiantes, prioritariamente entre 2° a 4° básico, con rezago en habilidades de lectura, escritura y comunicación.