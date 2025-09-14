Policial 14-09-2025

71 años de cárcel suman autores del homicidio de estudiante en Curicó



Altas penas logró la Fiscalía contra los cuatro jóvenes responsables del homicidio del estudiante universitario Alexis Leandro Ramírez González, ocurrido la noche del 19 de mayo de 2024 en el cerro Condell.

Tras presentar el Ministerio Público los argumentos en el juicio oral, el tribunal dictó veredicto condenatorio contra Manuel Ignacio González Reyes, alias "el Chamaco", Franko Mateo Córdova Zapata, conocido como "el Pepa", Yan Maicol Andrades Quimen, apodado "el Chuqui", y Sergio Ignacio Mella Marín, todos de entre 18 y 21 años.

Armados con cuchillos, los acusados asaltaron a la víctima y a una amiga. Mientras la joven logró escapar y pedir ayuda, Alexis fue atacado y posteriormente encontrado sin vida en la madrugada del día siguiente.

La investigación, dirigida por la fiscalía de Curicó, logró establecer la participación de los imputados mediante el análisis de cámaras de seguridad, declaraciones de testigos y la recuperación de pertenencias de las víctimas en la población Manuel Rodríguez, donde huyeron tras cometer el crimen.

El tribunal impuso penas de 17 años de presidio mayor en su grado máximo para tres de ellos, y 20 años de presidio mayor en su grado máximo para un cuarto imputado.

La sentencia más alta de 20 años fue impuesta a Manuel González, quien ya contaba con antecedentes penales.

