sábado 06 de septiembre del 2025
El Diario del Maule Sur
FUNDADO EL 29 DE AGOSTO DE 1937
    • Hoy
    Opinión 06-09-2025
    72 años de cárcel suman integrantes del Tren de Aragua que operaban en Talca
    Acogiendo los argumentos presentados por la Fiscalía, la Justicia condenó a siete miembros de una célula del Tren de Aragua que operaba en el sector norte de la capital maulina, imponiéndoles penas de cárcel por delitos de homicidio simple, tráfico ilícito de drogas y tenencia ilegal de arma de fuego y municiones.
    La investigación fue desarrollada por la Unidad de Análisis Criminal y Alta Complejidad (UNAAC) de la Fiscalía Regional del Maule, en coordinación con un equipo multidisciplinario de la PDI, y permitió exponer en juicio un total de 160 medios de prueba, entre testigos, peritajes, documentos, fotografías y otros elementos.
    La célula criminal había instalado su centro de operaciones en los bloques de departamentos de Villa Las Américas, conocidos como “La Olla” o “Pantano”, desde donde organizaban y ejecutaban delitos principalmente asociados al tráfico de drogas.
    Entre los delitos acreditados se encuentra el homicidio de uno de sus propios miembros, ejecutado como represalia por no acatar órdenes internas.
    Freddy Mora | Imprimir | 67

