Crónica 14-11-2024

75% de avance registra la construcción del nuevo CESFAM Oscar Bonilla de Linares



Autoridades visitaron el lugar. Alcalde Mario Meza reconoció que Cristina Bravo ha sido un factor relevante para llevar a cabo este proyecto





La gobernadora regional Cristina Bravo, acompañada por el alcalde de Linares, Mario Meza, y los consejeros regionales Rodrigo Hermosilla y Pablo Gutiérrez, realizó un recorrido por tres importantes obras en Linares financiadas por el Gobierno Regional, que representan avances clave para el bienestar y calidad de vida de la comunidad: el Cesfam Óscar Bonilla, el Eje Januario Espinoza y el Hogar de Adultos Mayores San Camilo. Durante la visita, las autoridades destacaron las decisiones determinantes tomadas por la gobernadora, que permitieron concretar estas iniciativas en beneficio de los habitantes de la región.



La visita comenzó en el Cesfam Óscar Bonilla, un centro de salud de atención primaria que responderá a la creciente demanda de servicios de salud en la zona. La obra lleva un avance del 75%, además podrá albergar a los más de 30 mil pacientes que se atenderán del sector norponiente de Linares, en un espacio de 2.800 metros cuadros y que tuvo una inversión por parte del Gobierno Regional de más de 9.000 millones de pesos para infraestructura y equipamiento. La gobernadora subrayó que esta obra es una muestra del compromiso del Gobierno Regional con mejorar el acceso y la calidad de los servicios de salud.



La Gobernadora Regional, Cristina Bravo, indicó que “quiero destacar que aquí hemos trabajado en equipo. Junto a los consejeros regionales que me acompañan. Nosotros sabemos lo importante que era para el alcalde sacar este proyecto, venía esperando hace mucho tiempo y cuando supimos que el Ministerio de Salud de la época no tenía recursos, fuimos en conjunto a conversar con el ex Ministro Paris y le dijimos que nosotros estamos disponibles para financiar los recursos necesarios para tener el Cesfam óscar Bonilla, que todos los linarenses y el Maule Sur se merecen. He cumplido mi compromiso de que no hay comunas de primera o segunda categoría. Agradezco infinitamente trabajar con los 30 alcaldes sin hacer distinción, porque ésta es una manera de trabajar de manera integral y Mario Meza ha puesto a todos sus equipos a disposición, no solamente lo necesario para avanzar en este proyecto con el SSM, sino que también teníamos otro desafío, habilitar la calle que está afuera y otros espacios de alrededor, y el alcalde presentó un proyecto FRIL, nosotros lo financiamos y él compró el terreno, así se trabaja en la Región del Maule. Mi compromiso, mientras sea Gobernadora Regional es que nunca van a faltar recursos para el Maule Sur y menos para avanzar en una necesidad tan importante como es salud”.





En tanto, el alcalde de Linares, Mario Meza, señaló que “debo expresar palabras de agradecimiento para Cristina Bravo, quien fue la que dispuso los fondos en Tabla en el Consejo Regional del Maule. Esta es una inversión de más de 9 mil millones de pesos y les quiero recordar que no existía financiamiento para este Centro de Salud Familiar, estaba listo el diseño, pero el financiamiento debía provenir por parte del Ministerio de Salud, Cristina Bravo, siendo Gobernador,a suscribió un convenio y señaló, el Gobierno Regional del Maule financia la construcción de este Centro de Salud Familiar”.

El recorrido continuó en el Eje Januario Espinoza, una obra de infraestructura vial que ha transformado el tránsito y la conectividad en Linares, beneficiando la movilidad y seguridad de peatones y vehículos. La gobernadora resaltó que la decisión de priorizar esta obra fue estratégica para mejorar el acceso y desarrollo urbano de la ciudad, y tanto el alcalde Meza como el consejero Rodrigo Hermosilla expresaron su respaldo, destacando la visión de un crecimiento ordenado y seguro para los ciudadanos.

Finalmente, la gobernadora, junto a sus acompañantes, recorrió el Hogar de Adultos Mayores San Camilo, un espacio destinado al cuidado y atención de los adultos mayores, financiado por el Gobierno Regional y símbolo del respeto hacia la tercera edad. La autoridad enfatizó la importancia de promover proyectos que resguarden la dignidad de los adultos mayores, destacando que esta obra asegura un entorno seguro y de calidad.

Este recorrido reafirma el compromiso de la gobernadora Cristina Bravo y de las autoridades presentes por seguir impulsando iniciativas que mejoren la vida de los maulinos, especialmente en áreas críticas como salud, conectividad y cuidado de los adultos mayores.