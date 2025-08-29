Opinión 29-08-2025

88° aniversario de El Heraldo 1937: Órgano de interés regional - 2025: El diario del Maule Sur



Manuel Quevedo Méndez



Aparece por primera vez, a la luz pública, diario EL HERALDO -un domingo 29 de agosto, de 1937- al cumplir su primer aniversario, rescatamos palabras y actividades que hubo en el diario; donde jefes, accionistas, redactores, vecinos y obreros, se reunieron para recordar el día que se imprimió el primer número de este medio.

El Consejo de la Empresa Periodística de EL HERALDO y sus accionistas tuvieron una reunión solemne, dando cuenta del estado floreciente de las finanzas del diario, como balance.

Enseguida, se procede a nombrar el personal directivo, quedando como sigue: Presidente, Arturo Villa; Director, Alejandro Vivanco, reelegido por un nuevo periodo; Gerente, Alberto Lecourt; Administrador, Manuel J. Ibáñez.

El ex presidente del consejo, Ernesto Rojas del Campo, agradeció la cooperación que se le prestara en su periodo y formuló votos por la prosperidad creciente de EL HERALDO, destacando la labor eficiente de algunos miembros del diario, con merecidas distinciones.

Obreros fundadores del diario, señores Francisco Aravena Vargas, Regente; Juan Troncoso N., prensista; y cajista, señorita María Monroy. Por su parte el personal del diario distinguió al ex administrador Alberto Lecourt, por sus condiciones de jefe ecuánime y afable. Este gesto, conmovió intensamente a los asistentes.

A continuación, se sirvió, en la casa periodística, una comida en honor de los nuevos jefes de la empresa, con asistencia de miembros del consejo de accionistas y caracterizados vecinos de la localidad, Se pronunciaron entusiastas brindis y se rememoró en forma anecdótica la vida del diario; cuya conmemoración se celebró con sinceridad, entusiasmo, ingenio y buen humor.

Editorial del primer aniversario, agosto de 1938:

“Cumple hoy nuestro diario, un año de vida con la presente edición. Puede decirse que llega a la mayor edad periodística, después de haber salido airoso de los primeros tropiezos, inherente a estas labores, que se dificultan especialmente en ciudades de escasos recursos como la nuestra.

Si hacemos un balance de nuestro recorrido en el año, debemos llegar a la conclusión que, si bien hemos incurrido en errores, quizás hasta en injusticias en ciertos casos, jamás hemos sido movidos por mezquinos intereses de círculo o determinadas banderías políticas.

Esto es, nuestra independencia la que hemos demostrado con un año de labor al servicio de esta provincia y sus regionales intereses. En los comienzos, de la vida de este diario, fueron muchas y variadas las versiones que circularon en orden a que se trataba de un diario de determinadas tendencias políticas.

Han sido numerosas las tentativas de políticos interesados de desviarnos de este camino; pero estos esfuerzos han resultado inútiles ante el propósito decidido, que una vez más reiteramos, de mantenernos por sobre toda consideración particular y permanecer atentos a los intereses generales de la colectividad.

El grado de progreso, al cual está dedicado nuestro particular esfuerzo, en mejorarlo cada día; particularmente a nuestros favorecedores que lo leen y lo prefieren en la colocación de sus avisos, a ellos expresamos en este día, nuestros sentimientos de cordial gratitud, de ellos esperamos también la cooperación indispensable para proporcionar en el futuro un diario a la altura de las necesidades e importancia de esta provincia”.

Desde el recuerdo de aquella casa colonial, en la esquina de Independencia con San Martín, con los adoquines de la época, que fueron mudos testigos de un emblemático lugar en pleno corazón de esta ciudad, cuando la ciudadanía veía nacer a EL HERALDO; medio de comunicación escrito que cumple 88 años durante agosto.

A lo largo de esta intensa trayectoria, diario EL HERALDO se ha convertido en fiel reflejo de toda la sociedad linarense -a la que desde su nacimiento representa--, y ha sido testigo presencial de los más variados y muchos acontecimientos en la historia de la provincia.

La paciencia, y el empeño de quienes iniciaron este diario, junto a la fidelidad de sus lectores, amigos, suscriptores y anunciantes, han sido factores positivos para que este periódico celebre su 88° aniversario.

Hoy, la realidad de EL HERALDO es bien distinta. De marcado carácter provincial, inició su verdadera evolución sin perder su objetivo, cuando formaliza el trabajo por medio de la tecnología; consolidándose con el aporte de un sinnúmero de columnistas que expresan y manifiestan distintos aspectos relacionados con la comuna, y posicionándose como medio de comunicación escrito.

Desde estas líneas, saludamos este nuevo aniversario, que “habla, por escrito” de Linares, su gente y sus instituciones; agradeciendo a EL HERALDO, sus 88 años de vida, motivo de gran orgullo por el compromiso que el medio ha asumido con la sociedad linarense, como El diario del Maule Sur. (Bibliografía: Archivo escrito y fotográfico de la hemeroteca EL HERALDO)

