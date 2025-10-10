Nacional 10-10-2025

934 vaquillas serán enviadas a Malasia luego de cumplir cuarentena sanitaria en Linares



- Ya se encuentran en el puerto de Talcahuano las 934 vaquillas de raza Holstein Friesian cargadas desde Linares, luego de haber realizado cuarentena sanitaria en nuestra región y donde el Servicio Agrícola y Ganadero verificó que se cumplieran todos los requisitos zoosanitarios establecidos por Malasia.



La carga de los animales se llevó a cabo en 24 camiones, desde la madrugada, con supervisión de los equipos SAG de la oficina Linares, quienes estuvieron verificando el cumplimiento de los requisitos zoosanitarios exigidos por el mercado de destino. En este sentido, se aseguró la condición sanitaria para descartar la presencia de enfermedades como brucelosis, tuberculosis bovina, diarrea viral bovina, leucosis y paratuberculosis.

Los bovinos fueron trasladados al puerto de la región del Biobío desde donde zarparán a Malasia. En total serán enviados 2.550 animales correspondientes al Maule y la región de La Araucanía.

Al respecto, el director regional del SAG en el Maule, y actual Seremi subrogante de Agricultura, Juan Pablo López, destacó la importancia que tiene para la región este envío; “nos pone muy contentos todo el despliegue que se está haciendo acá porque nos ubica en un sitial muy importante en el contexto nacional en este tipo de exportaciones, ya que aquí lo que se está exportando es material genético, lo que indica que la situación sanitaria que tenemos acá en la región es de muy buena calidad. Esperamos que este tipo de exportaciones siga impulsándose; llevamos cerca de 17 procesos desde el 2015 con aproximadamente más de 30 mil vaquillas a distintos mercados como el turco y chino; ahora es Malasia, quizás en el futuro vengan otro tipo de exportaciones, lo que nos posiciona como referente regional a nivel nacional”.

La exportación de estos animales en pie corresponde al envío 17 desde el Maule y tiene por objetivo fines de reproducción dada la excelente condición sanitaria de los bovinos. Desde el 2015 a la fecha, ya son más de 36.600 animales vivos enviados desde la región a distintos mercados como China, Turquía y Malasia.

Cabe destacar que este envío pertenece a la empresa United Export Chile SPA quienes realizaron la cuarentena bovina en la región debido a las condiciones zoosanitarias que posee el territorio para el establecimiento de una masa ganadera de este tipo.

