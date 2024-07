Social 28-07-2024

A 10 años del inicio del Programa PACE: UTalca comprometida con una educación equitativa



• La casa de estudios trabaja con 18 establecimientos educacionales de la región del Maule en el Programa de Acceso a la Educación Superior del Ministerio de Educación, donde más de mil escolares han sido beneficiados.

Este mes se cumplieron diez años de la implementación del Programa de Acceso a la Educación Superior (PACE) a nivel nacional, una iniciativa que tiene como objetivo responder a las brechas de acceso socioeconómicos a la universidad, para así contribuir a un sistema de educación más equitativo.

Se trata de un programa del Ministerio de Educación en el cual 29 instituciones de educación superior del país participan, una de ellas es la Universidad de Talca, la que ha beneficiado a miles de escolares destacados de la región del Maule.

“El propósito es mejorar y ampliar el acceso a la educación superior de los estudiantes de establecimientos de vulnerabilidad. Para nuestra casa de estudios es un orgullo formar parte de este programa”, expresó la directora de Ciclo de Vida Estudiantil de la UTalca, Paola Morales Norambuena.

Dicha institución cuenta con 18 establecimientos del Maule en convenio, con los cuales se realizan diversas acciones de preparación y apoyo a sus estudiantes, así como también se aseguran cupos de acceso a la universidad. Actualmente 3.200 estudiantes de diversos liceos participan en el programa de enseñanza media y 432 de ellos reciben acompañamiento.

“Trabajamos de manera permanente con estudiantes de tercero y cuarto medio con el propósito de promover el acceso y la equidad para el ingreso a la educación superior, participamos con la comunidad educativa de estos establecimientos y eso nos ha permitido también generar una vinculación permanente de la institución con nuestro entorno”, recalcó Morales.



IMPACTO

"Podemos tener una trayectoria de su aprendizaje, de su desarrollo tanto individual como colectivo y cómo esto va impactando. Tenemos ya cohortes que han egresado y efectuado su ciclo completo en el programa, desde el sistema escolar y que han egresado de la Universidad y están insertos en el mundo laboral”, subrayó la directora.

Además, recalcó que el programa PACE genera un impacto tanto en los jóvenes como en sus familias, “tenemos experiencias muy motivadoras en las cuales estudiantes han logrado ingresar a la educación superior e incluso se encuentran trabajando en el extranjero, lo que genera una motivación para sus compañeros y su entorno”, explicó.

Morales destacó la importancia de seguir trabajando con estos jóvenes e impactando en las comunidades. "Hemos hecho un trabajo de abrir la universidad a las familias de los estudiantes de este programa para que puedan conocer y también apoyar este proceso tanto a nivel local como en su vida personal”.

"Como institución estamos muy comprometidos con apoyar y seguir contribuyendo, no solo con las exigencias que el programa nos entrega, sino que institucionalmente ponernos al servicio de la comunidad y de estos estudiantes", finalizó.



TESTIMONIOS

Alumnos titulados y representantes de establecimientos educacionales han valorado el trabajo del PACE - UTalca. Francisca González Muñoz, licenciada de Psicología, afirmó que “la experiencia con el programa fue lo mejor que me pudo pasar, me sentí muy apoyada durante mis años de estudio. A las futuras generaciones les digo que aprovechen esta oportunidad y se esfuercen al máximo para cumplir sus seños”.

Por su parte, la directora del Liceo Francisco Antonio Encina de la comuna de Villa Alegre, Carmen Suárez Bobadilla, relevó la importancia de mantener una mirada estratégica asumiendo la responsabilidad compartida para que los estudiantes alcancen sus logros. “Este programa brinda oportunidades para acortar las brechas educacionales y nosotros como directivos debemos definir de qué manera contribuimos a que su aplicación sea de beneficio para los y las estudiantes”, expresó.