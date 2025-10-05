Policial 05-10-2025

A 10 y 5 años bajo régimen cerrado fueron sentenciados menores que asesinaron a ex funcionario municipal de Río Claro

El 06 de septiembre del año pasado, al interior de su domicilio en la ciudad de Cumpeo, comuna de Río Claro, perdió la vida Héctor Rafael Mercado Barros de 56 años. Los autores fueron tres menores de edad quienes, gracias al juicio oral llevado a cabo por la fiscalía, fueron sentenciados a diversas penas según la Ley de Responsabilidad Penal Adolescente.

Los imputados, tan sólo dos días antes de cometer el crimen, habían ingresado al inmueble de la víctima para sustraer diversas especies, acción que volvieron a cometer, pero esta vez el dueño de casa los sorprendió siendo apuñalado en reiteradas ocasiones.

El fiscal José Manuel Varela señala que “se llevó a cabo en el tribunal oral en lo penal de Talca, la audiencia de lectura de sentencia respecto de tres adolescentes quienes en septiembre del año 2024 en la localidad de Cumpeo cometieron, dos de ellos un delito de robo en lugar habitado y un delito de robo con homicidio. Y un tercer imputado el delito de robo en lugar habitado. El Ministerio Público solicitó el máximo legal de la pena respecto de los tres adolescentes, es decir, 10 años respecto de los dos primeros y cinco años de penas de régimen cerrado para el tercero. El tribunal acogiendo los argumento de la fiscalía, dictó la sentencia imponiendo los 10 y 5 años solicitados”.

Dos de los adolescentes ya se encontraban cumpliendo condena bajo libertad asistida por un delito de robo con intimidación en junio del mismo año.

