Opinión 27-05-2025

A 17 años de la tragedia de Panamá: el ejemplo que nos dejó nuestro General Bernales

Jefa de Zona de Carabineros Maule

General Maureen Espinoza Lobos.



“¡Tienen que sentirse orgullosos de ser Carabineros!” Con esas palabras, llenas de convicción, nuestro General Director José Alejandro Bernales Ramírez marcaba el tono de su liderazgo: firme, humano, comprometido con su gente y con el país.

El 29 de mayo, se cumplen 17 años desde aquella jornada que enlutó no solo a nuestra institución, sino también a todo Chile. Fue durante una visita oficial en Panamá cuando, en un accidente aéreo ocurrido en el barrio de Calidonia, falleció junto a su esposa, Teresa Bianchini, y parte de su comitiva. Su partida inesperada dejó una huella profunda. Pero su legado, lejos de apagarse, se mantiene vivo.

Nuestro General Bernales no solo fue un alto mando institucional. Fue un líder con visión transformadora. Modernizó Carabineros con sentido de urgencia y profundidad, entendiendo que el rol policial debía estar al servicio de las personas, cercano a la comunidad, y guiado por los principios del respeto, la vocación y la transparencia.

Como General de Carabinero de Chile, puedo dar testimonio de lo que significó su paso por la institución. Fue bajo su mando que muchas y muchos sentimos que nuestro trabajo era valorado con mayor justicia, que ser parte de Carabineros significaba no solo disciplina, sino también orgullo, dignidad y humanidad. Su liderazgo impulsó una cultura interna de respeto, cercanía y profesionalismo que aún guía nuestras acciones diarias.

Quienes trabajan con personas y para las personas, como decía, alcanzan no solo resultados de excelencia, sino también el afecto sincero y agradecido de quienes son objeto de sus desvelos. Esa es la verdadera herencia del General del Pueblo: un testimonio vivo de entrega, que inspira a generaciones completas de carabineros y carabineras. Su figura ya no es solo parte de nuestra historia institucional, sino del alma de Chile.

Hoy, más que nunca, necesitamos volver a mirar su ejemplo. En tiempos donde la vocación se pone a prueba y el servicio público enfrenta nuevos desafíos, el legado de nuestro General Bernales nos recuerda que ser carabinero es un honor que se construye día a día, con integridad, compromiso y cercanía con la ciudadanía.

A 17 años de su partida, su figura no pertenece solo al pasado. Vive en nuestras convicciones, en cada formación, en cada acto de servicio y en cada gesto de humanidad que llevamos como sello institucional. Recordarlo no es solo rendir homenaje: es renovar el compromiso con Chile, con nuestra gente y con la misión de servir.

Porque nuestro General del Pueblo no solo marcó una época. Nos dio una dirección, y seguir esa dirección es el mejor tributo que podemos ofrecerle.



Es importante destacar que este jueves 29 de mayo del presente año, a las 10:30 horas se realizará una misa de acción de gracias en Memoria de nuestro General Bernales, en la Catedral de Talca.

Instancia en la que está toda la ciudadanía a participar y acompañarnos.