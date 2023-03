Crónica 04-03-2023

A 3 años de la llegada del Coronavirus a Chile: llaman a mejorar comunicación de riesgo

Especialista de la Universidad de Talca, Daniel Jiménez, indicó que es importante que los grupos objetivos se vacunen, ya que en el caso de la vacuna bivalente solo un 25% de ellos lo ha hecho.



Hace tres años que el Covid -19 llegó a Chile. El primer caso, en la Región del Maule, inició un camino marcado por la Pandemia, que está presente hasta hoy no solo en nuestro país, sino que, en todo el mundo, y que persiste debido a la mutación del virus.

El epidemiólogo y director de Salud del Estudiante de la Universidad de Talca, Daniel Jiménez Acuña, precisó que, “hemos ido evolucionando hacia esta nueva normalidad en el manejo del Coronavirus, sin embargo, la comunicación de riesgo está fallando, porque todos creemos que la Pandemia pasó y eso no es así”.

“Sabemos que a nivel internacional se están dando fenómenos epidemiológicos de importancia por lo que no debemos bajar la guardia”, agregó.

Por ello hizo un llamado, por una parte, a las autoridades para incrementar esta comunicación de riesgo y por otra a la ciudadanía para que mantengan el autocuidado.

El especialista destacó que, gracias a las vacunas, hoy nos encontramos con esta situación de mayor flexibilidad, pero también en ese ámbito estamos al debe, ya que solo un 25% de la población objetivo que debe inocularse con la vacuna bivalente lo ha hecho. “Eso nos deja una brecha importante para lograr una mayor inmunización y que no se vuelvan a colapsar los sistemas de salud”, manifestó.

Jiménez puntualizó que, la vacunación es la principal forma de estar preparados para enfrentar una nueva variante o subvariante que pueda llegar al país, a lo que se suman las medidas sanitarias que la población conoce como es el lavado de manos, el uso de mascarillas en espacios públicos de alta congestión, el distanciamiento físico y la ventilación de los espacios.