Nacional 16-08-2024

A cinco años de su muerte: Viudo de Javiera Suarez habla del duelo y sus tiempos

A cinco años de la muerte de la periodista Javiera Suarez debido a un agresivo cáncer a la piel, Cristián Arriagada conversó con LUN sobre cómo ha sido este largo proceso de duelo.

"Duele porque duele", comenzó relatando Arriagada. "Hay un entorno que impulsa a que te sientas bien, que agradezca, que no sé qué, cuando la verdad, va a seguir doliendo", aseguró.

"El duelo no está diseñado para que se pase. Son experiencias que te van curtiendo, que te van formando y es bueno experimentarlas como tal", agregó.

Relató que acostumbra a ver fotos y videos de la comunicadora junto a su hijo Pedro Milagros, ya que "los niños es bueno que vivan los diferentes momentos relevantes con uno y la muerte es uno de ellos".

El viudo de Suárez señaló que es un error "salir a buscar una relación muy rápido para tapar un vacío porque te haces daño y a la otra persona también. En este tema no hay plazos ni tiempos específicos".