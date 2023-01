Opinión 31-01-2023

A LA FOSFORESCENCIA DE LA DIVINIDAD



(Víctor Corcoba Herrero, escritor)





El mortal que es leal a Dios se inmortaliza,

y aquel que sigue sus pasos no desfallece;

con la entrega de sí mismo halla la dicha,

interioriza la exposición liberadora celeste,

la fuerza divina que nos libra de todo mal.



Nos impide caer en tentaciones mundanas,

nos interroga a un cambio efectivo del ser,

nos llama a un vivir desvivido por el otro,

pues nada soy sin los demás en el camino,

es menester hacernos parte que comparte.



En el proteger anida el edicto de la savia,

en volverse sumiso y humilde de corazón,

y en dejarse envolver por la señal divina,

que es la que nos desenreda los suspiros,

al recoger toda bondad y acoger la verdad.



Hay que enraizarse a otros pulsos nuevos,

arrancarse aquellos pensamientos vacíos,

salirse de este orbe que todo lo mercadea,

para establecerse más allá de lo aparente,

que lo simulado nos consume de orgullo.



Hemos de aclarar nuestros aires interiores,

purgar el alma y purificar las ambiciones,

clarificar los deseos y esclarecer caminos,

tejer discreciones y destejer habladurías,

que la paz es un arte que requiere lucidez.



Plantemos la creatividad en lo simplista,

si no queremos sumergirnos en la noche,

activemos el coraje sobre los cansancios,

vayamos a la cruz de Cristo, a su amor,

entonces florecerá la llama con la aurora.





Me asfixia esta morada que nos encierra,

que nos paraliza volar en cada amanecer,

que nos atenaza y tienta para no ser nada,

cuando lo que soy es un hálito suplicante,

que precisa comunicarse con el Maestro.



Escuchar la voz del Señor es consolador,

vivifica esa intensificada placidez vivida,

interpretada en todo instante y coyuntura,

como glosa para oír las rutas verdaderas,

y callar todos los ruidos que ensordecen.



El encuentro con el Mesías en la palabra,

nos lleva y nos eleva a la mística ofrenda,

a orar mucho para advertirse acompañado,

a resistir e insistir con la energía anímica,

para conseguir transformar toda existencia.