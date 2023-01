Opinión 18-01-2023

A la frescura de un árbol



(María de la Luz Reyes Parada)



Llevamos algo más de un mes marcando temperaturas de más de 30° y creo que esta situación ha llegado para quedarse. No nos enredaremos en las posturas de cambio climático y demás, sino que creo que es el momento de pensar cómo enfrentaremos el próximo verano. Claramente no es solo la temperatura sino los índices de radiación solar los que se suman a una situación de sobrevivencia. Un golpe de calor altera la homeostasis del organismo y es factible que se produzca tanto en movimiento -haciendo ejercicio, caminando o trabajando en condiciones de alta temperatura ambiental- como estando en reposo. En ambos casos la temperatura del cuerpo sube, hay falta de hidratación, la piel se vuelve roja y seca, dolor de cabeza, palpitaciones, entre otros signos. Y como se puede dar en reposo es necesario considerar formas de estar en lugares frescos, sombríos y aireados. Y qué mejores aliados para lograr esos lugares que los árboles, tanto si son nativos como endémicos. Nuestro territorio americano austral es rico en especies que nos pueden ayudar no solo a generar sombra -y con esto bajar notablemente la temperatura ambiental- sino también a la higienización del aire que respiramos. Al hablar del manoseado término nativo, hacemos alusión a plantas o árboles que se encuentran de manera natural en nuestra región, en tanto que “endémico” hace referencia a una especia originaria de una zona en particular y que no crece fuera de ella.

Y hago especial hincapié en la determinación del tipo de árboles que utilizamos en nuestro medio para lograr ese cometido ya que no es lo mismo plantar un bello y significativo Canelo en una plazoleta de una barrio periférico en donde es probable que deba ser regado por los vecinos, que plantar un Maitén. La razón? El Canelo debe plantarse en asociación con otros árboles, de tal forma que se cree una comunidad arbórea que propenda su desarrollo seguro y tiene un alto consumo de agua, no solo a nivel radicular, es decir agua a través de las raíces, sino también a nivel foliar, por lo que lo optimo sería ducharlo, por decirlo en forma coloquial, 3 veces a la semana (hay una interesante monografía de Verónica Loewe Muñoz, al respecto). En tanto el Maitén se adapta con mucha facilidad a diferentes condiciones ambientales, con un crecimiento algo lento pero aporta su copa globosa siempreverde tanto para la sombra como para las abejas, que gustan de sus profusas flores amarillas; crece desde Atacama a Magallanes con mucha facilidad. Entonces, pensando en las necesidades hídricas y espaciales tanto para copas como raíces, podemos ir generando barrios sombreados, con el apoyo de la autoridad y el compromiso de las comunidades que siempre estamos a tentas a cuidar nuestro entorno. Pensar barrios con sombra, flores, un espacio público bonito y seguro, debe ser compromiso de todos.

Si hacemos un paseo por los parques de nuestra ciudad encontramos especies maravillosas, no siempre nativas, pero que aportan sombra y que sirven para que los niños pequeños y abuelos descansen en las agobiantes horas de calor. Así pues, encontramos un bello ejemplar de Alcornoque (el árbol de cuya corteza se produce el corcho) el cual aventuro a creer que es hermano de los bellos ejemplares que vemos en el Terminal de la vecina Longaví. Nuestro Alcornoque está bien cuidado, tiene una edad de 30-35 años y no presenta enfermedades observables a simple vista. Ahí cerca, un gran sauce -que claramente no se recomienda, pues quiebra los tubos de alcantarillado para servirse más agua- llama a los amantes y lectores a sentarse a su sombra, decorada por plantas de Quintral, parásita que vive y decora su hospedero. En otra plazoleta periférica, un maravilloso Molle – o Pimiento, árbol medicinal- crece silencioso, en compañía de un Espino Maulino o sencillamente Espino, que brinda en primavera su aroma incomparable desde sus flores amarillas. Y de aquí en más, vamos por las veredas descubriendo Chilcos, Tilos, Peumos, Maitenes, Acacios, Acer en su variedad Negundo (ese de las semillas que vuelan como helicóptero) que aguanta las sequías con gran estoicismo lo mismo que la Tara, nativa de América del Sur. Y suma y sigue… muchos son los parques y jardines que poseen hermosa riqueza vegetal y sus dueños están orgullosos de ellos, los riegan y mantienen en buenas condiciones, aunque no siempre logran crecer armoniosos ya que el cableado eléctrico o de datos, a una altura menor que la estipulada obliga a realizar unas podas del terror. Como el Mañío que está frente a la Gobernación.

Creo que al leer esto a varios nos nace de la idea de generar una Cofradía Vegetal. Ir aprendiendo qué arboles y arbustos leñosos son beneficiosos en el amplio alcance de la palabra, incluyendo sus usos medicinales, también es un punto que debiéramos considerar aprender.

Pero mientras tanto, observemos nuestro entorno y ocupémonos de “sembrar sombra” con árboles beneficiosos, tanto nativos como endémicos de nuestros territorios australes. Busquemos la forma de llevar, por ejemplo, las aguas grises de las lavadoras para regar los arboles y mantener el suelo húmedo. Cosechemos agua lluvia -quizás sea un día un bien de alta necesidad.

Intentémoslo desde nuestro jardín o terraza privada a las plazas públicas. La fuerza la hacemos entre todos pues llegado el calor, a todos nos gusta una sombrita agradable.