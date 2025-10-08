Crónica 08-10-2025

A ley nueva calificación jurídica de “Persona ausente por desaparición forzada”

En tercer trámite, la Sala de la Cámara se pronunció respecto del proyecto que reconoce jurídicamente a las víctimas detenidas desaparecidas durante la dictadura cívico militar de Chile como “Ausente por desaparición forzada”.

La iniciativa, aprobada por 89 votos a favor, 28 en contra y 4 abstenciones, se remitirá al Ejecutivo para su promulgación como ley de la República.

La calificación de Persona ausente por desaparición forzada implica “el reconocimiento por parte del Estado de Chile de que la persona fue víctima de alguna forma de privación de libertad obra de agentes del Estado o de personas o grupos de personas que hayan actuado con su autorización o aquiescencia, seguida de la negativa a reconocer dicha privación de libertad o del ocultamiento de la suerte o el paradero de la persona desaparecida, sustrayéndola de la ley, durante el período comprendido entre el 11 de septiembre de 1973 y el 10 de marzo de 1990”.

En particular, en línea con los esfuerzos del Plan Nacional de Búsqueda, esta calificación permitiría una reparación de carácter simbólica para las familias. De esta manera, tendrán la posibilidad de obtener un certificado en el Registro Civil que indique que la persona está en el Registro de personas ausentes por desaparición forzada (PADF).

