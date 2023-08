Policial 03-08-2023

A ley proyecto que sancionará penalmente la tenencia de celulares en cárceles

Un contundente respaldo le dio la Sala del Senado al proyecto que tipifica como delito la tenencia de celulares, chips o aparatos tecnológicos no autorizados al interior de las cárceles, al aprobar por unanimidad la iniciativa que forma parte de la Agenda de Seguridad priorizada entre el Congreso y el Ejecutivo.

Con ello, el proyecto quedó despachado por el Parlamento y en condiciones de ser remitido al Presidente de la República para su firma y promulgación.

El ministro de Justicia y de Derechos Humanos, Luis Cordero, explicó que solo se generó un cambio al texto original, que se hizo en atención a las explicaciones que entregó Gendarmería para precisar que se trate de aparatos tecnológicos "no autorizados".

Esta iniciativa establece penas de hasta tres años a quienes sean sorprendidos con la tenencia de estos aparatos y también contempla sanciones para los funcionarios públicos que estando en conocimiento de ello, no hagan la denuncia respectiva.

Según los antecedentes de Gendarmería, existen altas cifras de aparatos incautados desde las cárceles, las que bordean los 20 mil dispositivos requisados cada año.