Nacional 08-11-2024

A nueve meses del incendio de Valparaíso, una víctima fatal aún no es identificada en el SML

Más de nueve meses han pasado del fatal incendio forestal que afectó a la Región de Valparaíso, el pasado 2 de febrero, que dejó a miles de damnificados y 135 muertos, de los que casi su totalidad han sido identificados por el Servicio Médico Legal (SML), menos una persona.

Pese a que la reconstrucción está en marcha e instituciones como el SML se esforzaron en identificar a los fallecidos rápidamente, la familia de Erick Sandro Maggio Aguirre –muerto en el siniestro- sigue esperando la entrega de su cuerpo, consignó La Tercera.

El abogado Felipe Olea, representante de la familia y que también tomó el caso de Gabriel Enrique Astudillo Astudillo –quien pasó ocho meses sin ser entregado -, explicó a dicho medio que Maggio no ha podido ser identificado genéticamente.

"En el caso de Erick Maggio no fue posible establecer la vinculación genética con su familia, por lo que procederemos a verificar otras diligencias a fin de ratificar su identidad: por ejemplo, contrastando registros dentales que permitan ratificar que las osamentas encontradas corresponden a su persona", explicó Olea.

El profesional señaló que situación no ha sido fácil para la familia de Erick Maggio, "quienes han sumado al dolor de esta tragedia la dificultad de reconocer el cuerpo de su familiar, impidiendo avanzar en su duelo".

Por su parte, desde el SML aseveraron que siguen trabajando para identificar el cuerpo. También indicaron que a las personas que costó comprobar su identidad fue porque vivían solas y sus núcleos familiares no existían, por lo que fueron parientes cercanos los que se sometieron a pruebas genéticas, sin éxito inmediato.