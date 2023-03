Deportes 21-03-2023

A pesar de la derrota, Deportes Linares realizó una buena presentación

- Una vez más la falta de experiencia les está pasando la cuenta

Queremos comenzar esta nota con las asertivas declaraciones del técnico experimentado, Luis Marcoleta de Valdivia, equipo que gracias a su experiencia se llevó los tres puntos desde el polideportivo de la calle Rengo: “nosotros no jugamos bien, pero necesitábamos ganar urgente. Creo que ahí estuvo la virtud del equipo de sobreponerse, Deportes Linares fue un rival intenso, rápido, luchador, metedor, que nos complicó más de la cuenta y para llevarnos el triunfo hubo que sudar, por ello felicito al técnico Luis Pérez Franco y al equipo, aunque es un cuadro joven, quizás le faltan hombres de experiencia, los que seguramente le darán el equilibrio para ser más contundentes de lo que son”.

“Pienso que en el segundo tiempo nos resultaron las modificaciones, recuperamos el mediocampo que no lo tuvimos en la primera etapa y ahí construimos de mejor manera. Nuestro elenco cuenta con hombres de experiencia arriba que saben resolver y la que tuvimos la mandamos adentro, lo que nos permitió contener a Linares, hacerlos pensar un poco más, porque ellos tienen un juego de ataque más directo, por eso les colocamos piezas en la mitad y se notó que les complicó llegar al arco de Garcés. En esta categoría la experiencia te marca la diferencia, si tu tienes un buen arquero como el que tenemos nosotros que maneja los tiempos, que nos permite recuperar, ordenar, además de un central con trayectoria que organice todo en la zaga, un volante que sepa administrar el balón y el delantero que sepa definir arriba, la típica “columna vertebral, y es muy importante que todos los equipos la tengan”, agregó.

ANÁLISIS

Esto nos deja claro lo que se vivió en el partido, donde si vamos al terreno futbolístico, convengamos que fue el “Depo” quien tuvo las primeras ocasiones de haber celebrado. Luego de un tiro de Felipe Escobar, que dio en el vertical a los 3 minutos de partido. Aunque Valdivia, a pesar de lo desordenado del ataque, se creó una ocasión tras un centro que se paseó por el portero Celso Castillo y que nadie conectó. Luego sería, Basualto, cuyo tiro pasa muy cerca del arco de Garcés. A los 14, derribaron a Diego Vallejos, en un penal que fue claro y que el juez no quiso sancionar. Claro que a los 28, una falta que si bien es cierto existió de Monsalve, pero fue fuera del área y el “pito” la marcó dentro del área, favoreciendo a los del Calle -Calle, con un lanzamiento desde los doce pasos. Frente al balón el experimento Melivilu, que dio la ventaja para Valdivia. Afortunadamente Linares reaccionó rápido y tras un centro de Monsalve, cabezazo de Vallejos, pelota que da en el vertical, vuelve para Vallejos, quien dispara un potente remate colocando la igualdad a los 30 minutos del primer tiempo. Las estadísticas indicaron que debieron pasar más de 3772 días, para que Diego “Gol” Vallejos, volviera a marca para los albirrojos, el último fue ante Iberia, en noviembre del año 2012, o sea más de una década.

Antes de finalizar el primer acto hubo dos oportunidades de los dirigidos por Luis Pérez Franco, un disparo de Michel Quezada, que tapó Garcés, y luego un tiro de esquina ejecutado por Monsalve, que nadie conectó.

En la segunda etapa, se notó que Marcoleta armó mejor el mediocampo y le costó mucho más a Deportes Linares llegar al pórtico de Garcés. Aunque nada que reprochar al trabajo que realizó Monsalve, un jugador polifuncional, lamentablemente, le birlaron el balón, donde se proyectaron una pelota al área que fue recibida en forma brillante por Xabier Santos, quien, con un impecable cabezazo anidó el balón al fondo de la red, cuando se cumplían los 60 minutos de compromiso. Luego ingresaría Gomara, que tuvo una clara ocasión para la igualdad, que no llegó para los linarenses que sumaron la segunda derrota en consecutiva y la tercera en el torneo.

RESULTADOS

La cuarta fecha arrojó los siguientes resultados : Fernández Vial cayó en casa ante Osorno por 1 -2 ; Linares , también perdió en casa por el mismo guarismo ; San Antonio Unido , terminó con los servicios de Luis Musrri , por la mala campaña , pues cae ante Lautaro de Buin , 0-2 ; Deportes Rengo , logró su primera victoria por la mínima ante Velásquez ; Deportes Iberia , derrotó al invicto Real San Joaquín , por 3-0 ; Deportes Melipilla , para a Limache 1 -1 ; y el actual líder exclusivo Trasandino , fue de visita y ganó por 3 -2 a Deportes Concepción .

TABLA DE POSICIONES

El puntero e invicto del campeonato de la Segunda Profesional, es Trasandino, con 12 puntos; Deportes Limache, con 10; Lautaro de Buin y San Joaquín, con 9; Osorno, 6; Melipilla y Valdivia, 5; General Velásquez, 4; con 3 puntos aparecen, Deportes Iberia, Fernández Vial, Deportes Linares y Rengo; y los colistas con 1 punto, Deportes Concepción y San Antonio Unido.

PRÓXIMA FECHA

Este viernes 24 comienza la quinta fecha del torneo con el duelo entre Lautaro de Buin e Iberia a las 20:00 horas; el día sábado continúa con los encuentros de San Antonio Unido con Melipilla, a las 18:00 horas; Real San Joaquín con Fernández Vial, a la misma hora y cierra el partido entre Limache y Linares a las 20:00 horas. Mientras que el domingo los tres partidos restantes, Osorno- Concepción a las 18:00 horas; General Velásquez – Valdivia, 18:00 horas y Trasandino – Rengo 19:00 horas.

Gerardo Domínguez A

Redactor Deportivo