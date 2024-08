Policial 01-08-2024

A prisión cinco imputados de banda criminal formalizados por delitos violentos en Linares



Una investigación de cerca de un año dirigida por la Unidad de Análisis Criminal y Alta Complejidad (UNAAC) de la fiscalía maulina y ejecutada por la Brigada Investigadora de Robos (Biro) Linares, culminó la madrugada del martes cuando oficiales policiales de dicha brigada especializada dieron cumplimiento a 13 órdenes de entrada y registro, emanadas del Juzgado de Garantía de Linares, tanto en la citada comuna como en Yerbas Buenas, logrando detener a 10 imputados, 4 de ellos integrantes de una banda criminal, especializada en robo con intimidación, homicidio frustrado con arma de fuego, infracción a la Ley 20.000 y Ley 17.798 de Armas; junto a otros 06 detenidos, por diversos delitos flagrantes, logrando la incautación de droga, dinero, armas, municiones y elementos asociados a los delitos investigados.



“Uno de los delitos que se pudo acreditar es de homicidio frustrado, generalmente esto se vincula también al tráfico de drogas, ello se realiza con la cobertura de sujetos que portan armas de fuego, generalmente vinculado a rencillas entre bandas y uno de esos hechos precisamente responde a ese modus operandi, en donde concurren hasta un domicilio y uno de los imputados que fue formalizado por homicidio frustrado dispara en contra de un domicilio en reiteradas oportunidades una cantidad indeterminada de municiones, resultando herida una persona que se encontraba en la vía pública. No se pidió prisión preventiva para todos, porque algunos se les atribuía delitos menores y no tenían antecedentes penales, se solicitó la prisión preventiva a seis imputados, decretándose respecto de 5 y uno de esos imputados que no se decretó, se apeló verbalmente y va a ser resuelto mañana por la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Talca”, manifestó el fiscal UNAAC, Carlos Altermatt.

En ese sentido, el jefe de la prefectura Provincial de la PDI Linares, prefecto Silvio Copello, añadió que “lo más importante es la incautación que se hace, ya que se produce el decomiso de armas de fuego, específicamente una subametralladora y una pistola, ambas a fogueo, pero adaptadas para disparo real, eso sin duda nos causa preocupación. Asimismo se incautó munición real, otras de salva e incluso algunas de ellas con modificaciones para causar lesiones o daños; se incautó droga, específicamente cocaína base y cannabis, más de 300 mil pesos en dinero en efectivo y elementos de dosificación, cigarros de contrabando y teléfonos celulares, utilizados para la comisión de estos delitos”.

Asimismo, la delegada presidencial de la provincia de Linares, Aly Valderrama, destacó que “estamos abordando una situación que nos reporta la gente, que es que hay uso de armas en muchos eventos, además de disparos injustificados en las noches. Todo esto lo que hace es alarmar a la comunidad y con este tipo de operativos estamos atacando directamente el foco del delito”.



Finalmente, 5 detenidos quedaron en prisión preventiva, y la fiscalía del Maule apelará ante la Corte de Apelaciones de Talca por un sexto sujeto. Otros 4 imputados resultaron con otras medidas cautelares. El tribunal fijó en dos meses el tiempo de investigación.