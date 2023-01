Opinión 03-01-2023

A PROPÓSITO DE LA HISTORIA DE SAN JAVIER, DEL PROFESOR JAIME GONZÁLEZ COLVILLE.







Pedro Emilio Zamorano Pérez

Dr. en Historia del Arte

Profesor Titular, Universidad de







Hace ya largos años conocí a Jaime González Colville, el mayor de varios hermanos villalegrinos que han destacado en distintas áreas del quehacer académico nacional. Las primeras noticias que de él tuve procedían de Pedro Olmos y Emma Jauch, nuestros grandes artistas linarenses que dieron alma y color a los paisajes del Maule. Ellos me hablaron de Jaime, de su cercanía al grupo Ancoa, además de mostrarme algunas fotografías en la casa de la calle Arturo Prat, supongo, en donde aparecía nuestro amigo con esos artistas y con, nada menos, nuestro vate Pablo Neruda. Las primeras noticias que tuve de Jaime decían relación con su vocación por las historias locales, por los pueblos y ciudades del Maule, cuestión que me pareció del todo importante.

A este respecto tengo la sensación de que hemos estado tradicionalmente frente a una polémica algo estéril, una división artificial entre dos tipos de historia. La historia de los grandes temas, procesos, países y personajes v/s una historia de hechos locales, historias de familias, instituciones, personajes y acontecimientos que atañen a comunidades más acotadas. Algunos han llegado a hablar, con cierta soltura de cuerpo, de la “gran historia” y de la “historia chica”. Cuestión parecida ocurría en el territorio de las artes en donde, en un afán reduccionista, se habló -más bien jerarquizó- de Artes Mayores (Bellas Artes) como aquellas manifestaciones estéticas de un carácter más universal y de Artes Menores, como sinónimo de aquellas expresiones de arraigo más local, como el folclore y las artesanías, a modo de ejemplo. Este equívoco ha sido, felizmente, largamente superado.

La reflexión que precede me da pie para entender y comentar la obra historiográfica de Jaime González Colville, a la cual asignamos varios elementos meritorios. Como primera cosa su trabajo investigativo desarrollado durante muchos años con dedicación, constancia y rigurosidad, examinando fuentes, generalmente primarias, para construir a partir de ello libros, crónicas de prensa y artículos. Un trabajo silencioso, profundamente vocacional, que le ha valido un destacado sitial en la Academia Chilena de la Historia.

La perseverancia de su trabajo investigativo de largas horas en archivos, examinando y registrando, fuentes le ha permitido crear su propio archivo. Una suerte de engrama de información constituido por fuentes documentales diversas -algo así como su propio Google- que reúne quizá uno de los más completos y documentados registro de nuestra historia regional. A partir de esa información ha podido escribir sobre 20 libros acerca de distintos aspectos de la historia y la cultura del Maule. Historias de ciudades, entre ellas Parral, Linares, San Javier; instituciones tales como el Club Talca y la Iglesia Católica; otros aspectos como la ingeniería y el urbanismo, entre muchos otros.

Su libro más reciente es la Historia de San Javier, una publicación de una tirada de 300 ejemplares publicada bajos los auspicios de ese Municipio. El texto de algo más de 300 páginas se desarrolla a través de 14 capítulos, desde la Colonia hasta información más contemporánea. Entrega interesantes datos sobre instituciones, personajes destacados, actividad social, hechos, elementos y procesos culturales que dieron vida pública a la ciudad, todo ello profusamente ilustrado con fotografías. En el texto el lector podrá encontrar (se) información de su ciudad, del por qué del nombre de alguna de sus calles, podrá conocer a sus héroes locales y la vida e historia de sus instituciones. Libros con estos ayudan a generar lazos de identidad y pertenencia (y pertinencia) con nuestro territorio.







Jaime Gonzàlez Colville