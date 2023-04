Política 26-04-2023

A tercer trámite proyecto que agiliza procesos administrativos de expulsión de migrantes ilegales



La Sala de la Cámara remitió al Senado el proyecto que modifica la Ley 21.325, de Migración y Extranjería. Su objetivo es agregar formas alternativas de notificación del inicio de los procedimientos administrativos de expulsión.

El texto incorpora por distintas vías la notificación al inicio del proceso administrativo y en la expulsión final. En la instancia, se explicó que la actual normativa no penaliza el ingreso irregular, sino que sanciona administrativamente al extranjero que no entregue información. Ello busca evitar la judicialización de los procesos administrativos y provoca mayor retraso en las expulsiones.

El proyecto de ley establece que, en su primer contacto con el extranjero que ha ingresado al país, la autoridad contralora deberá apercibirlo. Esto, a fin de que este indique un domicilio. Si este no cumple dicha obligación, deberá indicar una dirección de correo electrónico. En caso de que el extranjero tampoco cumpla con esta última obligación, quedará afecto a una causal de expulsión imperativa.

La notificación del acto administrativo podrá practicarse personalmente por la policía.