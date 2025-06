Social 29-06-2025

A través del Programa Innova FOSIS Apoyando a comunidades el FOSIS promueve la prevención y las respuestas adecuadas ante emergencias y desastres



En el apartado y precordillerano sector rural de La Placeta, en la comuna de San Clemente, donde habitan aproximadamente 250 familias y casi mil personas, el Fondo de Solidaridad e Inversión Social, FOSIS, concluyó la ejecución de su Programa Innova FOSIS - Comunidades Preparadas, mediante el proyecto denominado “Redes Resilientes - San Clemente”.

Este importante desafío de innovación se definió en conjunto con el Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres, SENAPRED, aliado estratégico del FOSIS para trabajar mancomunadamente durante los últimos 8 meses en el correcto desarrollo de esta iniciativa, que fortaleció la preparación y las capacidades de la comunidad de La Placeta para prevenir y responder adecuadamente ante determinadas emergencias y desastres.

Esta clausura y certificación del programa fue encabezada por la Directora Regional del FOSIS, Andrea Soto Valdés, y el Director Regional del SENAPRED, Carlos Bernales Espinoza.

Este último explicó que La Placeta es “muy vulnerable a varios sucesos naturales como son nevazones, aluviones, incendios forestales, eventos hidrometeorológicos y es por ello que al ser una localidad multi amenaza, junto al FOSIS decidimos ejecutar esta capacitación y este proyecto donde desde las bases de la comunidad misma, los vecinos elaboraron su plan de emergencia comunitaria y su mapa de riesgos para identificar puntos críticos, asignándose roles y funciones para enfrentar de mejor manera una eventual emergencia. Una comunidad organizada es una comunidad más resiliente que enfrenta de mejora forma las catástrofes, y no improvisa”.

De esa forma, este piloto mapeó e identificó riesgos en dicho territorio, trazó desafíos, formó nuevas capacidades entre sus habitantes y diseñó iniciativas locales que fortalecen la gestión de riesgos y la preparación ante catástrofes, a través de procesos participativos que aumentaron la resiliencia de sus vecinas y vecinos y fomentaron la cultura de la prevención en esta comunidad.

“Era un trabajo muy esperado y estamos muy felices, contentos y mucho más unidos como comunidad al finalizarlo. El FOSIS se portó excelente y el SENAPRED también. Nos entregaron una serie de elementos que nos servirán demasiado para mejorar nuestra seguridad y calidad de vida”, agregó Mónica Salazar, vocera de la comunidad precordillerana.

A su vez, la Directora Regional del FOSIS enfatizó en el rol protagónico de los vecinos, quienes “fueron clave para llegar a un resultado óptimo en esta intervención de innovación social. Ellos y ellas participaron activamente en todos los talleres y no fue fácil ya que acá las distancias son siderales entre un hogar y otro, más encima comenzamos a trabajar en verano y luego vino el frío del otoño e invierno que no fueron impedimento para concluir con un excelente balance”.

Al concluir la ejecución de este programa -impulsado por el Gobierno de Chile a través del FOSIS- se entregaron radios a los vecinos e instaló señalética que contribuirá a fortalecer el favorable impacto de esta innovadora intervención.

“Se trata de decenas de equipos de radio para comunicarse directamente con San Clemente, en caso de emergencias, y desde ahí hacer puente con SENAPRED regional en Talca, además de señalética para identificar puntos críticos y zonas de seguridad”, finalizó Carlos Bernales.