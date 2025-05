Nacional 13-05-2025

A un año de la desaparición de María Ercira Contreras: Las dudas que persisten en la investigación



Ayer se cumplió un año desde la desaparición de María Ercira Contreras, la mujer de 86 años que fue vista por última vez el 12 de mayo de 2024 en el fundo Las Tórtolas de Limache, durante una celebración familiar por el Día de la Madre. La mujer se encontraba almorzando acompañada de una decena de personas, entre ellos familiares y amigos, cuando se paró de la mesa para ir al baño, pero nunca más volvió. A 365 días de iniciado el caso, todavía no hay rastros de su paradero y su familia exige respuestas en la investigación.

En diálogo con La Estrella de Valparaíso, una de las nietas de la adulta mayor, Carla Hernández, expresó que "este año la verdad ha sido súper doloroso, angustiante, pero además muy frustrante porque nosotros sentimos que hay muchas cosas que se pueden haber hecho en las primeras horas y no se hicieron". Además, añadió que "a medida que fue avanzando la investigación, también hay cosas que pasaron que agregaron como un dolor extra, como por ejemplo, que nos investigaran a nosotros también. Nos causó un estrés, porque por un lado no teníamos acceso a la carpeta investigativa, y por otro lado, también están violando los derechos fundamentales, que es por ejemplo, el derecho a la privacidad". En concreto, el 30 de noviembre terminó el secreto de la carpeta investigativa del caso. Sin embargo, la Fiscalía de Limache dejó la indagatoria en reserva luego de que las búsquedas no arrojaran resultados positivos. De acuerdo al citado medio, uno de los puntos más sensibles del caso sería el acceso a las grabaciones de las cámaras de seguridad del recinto de Las Tórtolas.