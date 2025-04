Social 05-04-2025

A un mes del inicio: Región del Maule lidera campaña de vacunación contra influenza

- Con un 39.89% de avance, la séptima región continúa trabajando en la campaña de vacunación e inmunización 2025, que busca proteger a la comunidad previo al inicio del invierno.

Ya ha transcurrido un mes desde que a nivel nacional comenzará la vacunación contra influenza, lo que ha permitido que en Chile ya se hayan inoculado más de 3 millones de personas. En el caso de la Región del Maule, esta cifra llega a 268 mil personas, liderando la campaña de vacunación.

Al respecto, la seremi de Salud Gloria Icaza destacó que “podemos decir con orgullo y agradecimiento a los equipos, al gran despliegue de los equipos de atención primaria, que se ha vacunado el 40 % de la población objetivo. Eso, por supuesto, es muy bueno, pero tenemos una brecha para llegar al 85 % de la población objetivo. También es importante destacar que la población objetivo con distintos niveles de riesgo, nos interesa mucho. La población de 60 años y más, que son los que más sufren con la influenza, que a nivel nacional está en un 35 % de la vacunación y a nivel del Maule está en un 38.9 %. Por supuesto, los profesionales de la salud también se han vacunado de una manera bastante satisfactoria. En el Maule, como decía, tenemos buenos niveles de vacunación, todavía nos falta, pero las cabezas provinciales están todas por encima del nivel nacional”.

Asimismo, la autoridad agregó que “vacunarse siempre es la mejor decisión de salud, de prevención y evitar la enfermedad, bueno, es evitar una enfermedad grave e incluso hasta la muerte. Entonces toda persona que tiene cualquier efecto adverso a una vacuna, que a veces ocurre, se investiga. Eso no queda ahí, se investiga. Todos somos sujetos de derecho ante cualquier cosa que nos ocurra, sobre todo cuando es un bien que entrega el estado. Entonces, a veces las personas reportan incomodidades, haberse sentido mal uno o dos días después y eso puede ocurrir, pero a veces se asocian a otros eventos de salud que no están relacionados a la vacuna. Así que nosotros podemos dar tranquilidad a la población, de que la mayoría de las personas tiene el efecto deseado para las vacunas. La gran mayoría de las personas reaccionan perfectamente a la vacuna y no se dan cuenta del efecto porque no se enferman. Entonces, también da tranquilidad de que sí, de que se investiga todo caso que se salga de la norma, que las vacunas son seguras, eficaces y es el mejor método para prevenir.”

En cuanto al avance de la inmunización por grupos en el Maule, en embarazadas hay un 33%, en mayores de 60 años un 38%, en personas con patologías crónicas un 45%, y en niños de 6 meses a quinto año básico 46%, entre otros grupos.

Respecto a las comunas que lideran este avance en la región, se destaca a Licantén, Rauco y Parral con 62%, 58% y 57% de avance, respectivamente. En el caso de las que menos cobertura han alcanzo, están Maule, Villa Alegre y San Javier con 28%, 26% y 25% de avance.

Actualmente en el país hay más de mil puntos de vacunación. La lista completa se puede conocer en las redes sociales de las distintas seremis y servicios de salud o en mevacuno.cl.