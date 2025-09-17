Crónica 17-09-2025

Abierto proceso de admisión para gendarmes alumnos 2026

- La Escuela de Gendarmería de Chile está desarrollando el Proceso de Admisión 2026, para Gendarmes Alumnos y Alumnas. Los interesados pueden postular hasta el 29 de septiembre.

Jóvenes –hombres y mujeres- de entre 18 y 25 años de edad, podrían ser parte de la Escuela de Formación Penitenciaria, postulando al proceso de Admisión que se encuentra en curso, para Gendarmes Alumnos y Alumnas.

La jefa de la Sección Admisión de la Escuela de Gendarmería de Chile, Mayor Viviana Sanhueza Escobar, explicó que, “nos encontramos efectuando un llamado a los jóvenes a ser parte de una Institución clave para la seguridad de nuestro país”.

“En esta etapa inicial, deberán remitir la documentación necesaria, reunir certificados de nacimiento, de antecedentes personales, de estado de soltería, de situación militar al día, concentración de notas, entre otros. La inscripción se realiza mediante registro en línea desde el sitio oficial, con la verificación de identidad digital de Clave Única”, señala.

Dentro de los requisitos para postular, se encuentran: ser chileno (a), ser soltero (a), estatura mínima mujeres 1.58 metros y hombres 1.65 metros, edad entre 18 y 25 años al día del ingreso al plantel, hombres con situación militar al día (no implica haberlo realizado).

Además, se exige tener un estado de salud compatible con el trabajo penitenciario, antecedentes personales intachables, y tener segundo año de enseñanza media aprobada.

El plazo de postulación se extiende hasta el lunes 29 de septiembre de 2025, a las 13:00 horas.

La información está disponible en la página web escueladegendarmeria.gob.cl o pueden escribir al correo electrónico admision.escuela@gendarmeria.cl. Quienes avancen en el proceso de selección luego deberán rendir evaluaciones psicológicas, exámenes médicos, pruebas físicas y entrevistas personales.

