Nacional 24-09-2023

Abogado de diputada Pérez: "Jamás intercedió por nadie para la consecución de convenios"

El abogado de la diputada Catalina Pérez salió en defensa de la parlamentaria de Revolución Democrática y aseguró que no nunca intercedió por nadie para la consecución de convenios, contratos o trabajos. Gonzalo Medina se refirió a la publicación que dio a conocer La Tercera donde se afirmó que la PDI vincula a la diputada en posible tráfico de influencias.

"El día de hoy se ha dado a conocer a través de diversos medios de comunicación un informe de la PDI que aportaría un supuesto nuevo antecedente para vincular a la diputada Catalina Pérez con el caso Democracia Viva. Este nuevo antecedente se referiría a la relación sentimental que sostenía con un imputado del caso. Lo anterior es de público y sabido conocimiento, no siendo este un antecedente nuevo en la investigación", señaló el abogado de Pérez, Gonzalo Medina. "Adicionalmente, es de mi interés reiterar que, tal como ella ha señalado en dos declaraciones, jamás intercedió por nadie para la consecución de convenios, contratos o trabajo", añadió el profesional, asegurando que el "informe en comento no constituye sentencia alguna ni aporta ninguna prueba en relación a la diputada". Por último, agregó que "descartamos de plano cualquier acusación infundada por tráfico de influencias", indicó el abogado, haciendo hincapié en que el informe de la PDI constituye un instrumento más para la investigación y que la diputada Pérez "no ha sido acusada en ninguna calidad en la investigación referida hasta la fecha".